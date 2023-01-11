Франция не будет запрещать охоту по воскресениям, экологи протестуют

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11 января 2023, 18:55

© Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Французское правительство разозлило противников охоты после отказа запретить охоту по воскресеньям в течение сезона. Вместо этого оно объявило запрет на употребление алкоголя и наркотиков во время охоты, что, по словам активистов, не имеет законной силы, сообщает «Тhe guardian».

Правительство поддалось давлению, чтобы решить проблему безопасности охоты после сенатского расследования, вызванного смертью 25-летнего Моргана Кина, франко-британского мужчины, застреленного в декабре 2020 года во время рубки дров на своей земле охотником, который принял его за дикого кабана.

Охотник, который произвел смертельный выстрел, Жюльен Фераль, предстал перед судом вместе с 51-летним организатором охоты Лораном Лапергом в ноябре по обвинению в непредумышленном убийстве.

Участники кампании против охоты призывали по крайней мере к одному не охотничьему дню в неделю в течение сезона, но правительство, симпатизирующее мощному охотничьему лобби, не согласилось на это.

Согласно данным, опубликованным в сентябре 2022 года Французским управлением по биоразнообразию (OFB), которое выдает разрешения на охоту, в течение сезона 2021-22 годов произошло 90 несчастных случаев, на шесть больше, чем в предыдущем сезоне, восемь из них со смертельным исходом.