Калифорния сильно пострадала от большого количества штормов и сейчас готовится к наводнениям

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10 января 2023, 14:19

Фото: pixabay.com

На этой неделе последний в неумолимой череде штормов обрушился на Калифорнию в понедельник, затопив дороги, потрепав береговые линии высоким прибоем, превратив реки в фонтанирующие зоны затопления и заставив эвакуировать тысячи людей в городах с оползневых склонов, сообщает AP».

Идет эвакуация в округе Санта-Крус для примерно 32 000 жителей, живущих вблизи разлившихся дождями рек и ручьев.

Национальная метеорологическая служба заявила, что дождь, как ожидается, продолжится до вторника после сброса до 35,5 сантиметров осадков в центральной и южной Калифорнии.

Президент Джо Байден опубликовал чрезвычайную декларацию в понедельник, чтобы поддержать усилия по реагированию на шторм и оказанию помощи в более чем дюжине округов.

После короткой передышки ожидалось, что через несколько дней в штат придет еще один шторм, что усугубит страдания и еще больше насытит районы, уже находящиеся под угрозой наводнений и селевых потоков.

Штормы оставили десятки тысяч людей без электричества. Части автомагистралей в США были закрыты из-за наводнений, грязи или оползней, а также сильных снегопадов.

Метеорологическая служба выпустила предупреждение об опасности наводнений до вторника для всей области залива Сан-Франциско, а также долины Сакраменто и залива Монтерей.

Синоптики также предупредили, что юго-западная Калифорния ожидают порывы ветра со скоростью 97 км / ч на пике шторма, в то время как некоторые районы могут получать осадки в 12,7 миллиметра в час.

Примерно 209 километрах к югу около 10 000 человек было приказано эвакуироваться в округе Санта-Барбара.

Десятки тысяч людей остались без электричества, в том числе около 17 000 человек поздно вечером в понедельник в районе Сакраменто.