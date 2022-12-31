Профессор Клаудия Уошер: пиротехника вызывает паническую реакцию у животных и желание бежать

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31 декабря 2022, 15:46

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Споры о фейерверках бушуют в течение многих лет, обычно между кем-то, чье домашнее животное напугано, и теми, кто любят запускать петарды в праздники. Тем не менее, науки мало.

Тем не менее, было несколько хороших исследований. Одно из них использовало метеорологические радиолокационные изображения, чтобы наблюдать за птицами, летающими во время фейерверков. Другое использовало данные отслеживания, чтобы показать, что существует долгосрочное воздействие на перелетных птиц, сообщает «Тhe guardian».

Ученые имплантировали датчики в гусей, которые регистрировали частоту сердечных сокращений и температуру тела каждые две минуты, в течение примерно 18 месяцев. Средняя частота сердечных сокращений в течение первого часа нового года была значительно увеличена. Это означает, что животное использует много энергии.

Гуси обычно спят на воде, но все они взлетели – это была паническая реакция. Они хотели уйти от фейерверков, но не смогли, потому что фейерверки были повсюду. Кроме того, гуси физиологически не могут летать в ночное время, поэтому у них есть риск получить травму, потеряться и многое другое.

Одно из исследований показало, что световая инсталляция в память о 9/11 повлияла на мигрирующих птиц - они в конечном итоге изменили свой маршрут. Но у меня есть сильное внутреннее чувство, что это больше шум.

Взрыв химических веществ в небе, вероятно, не очень хорошая идея. Research показывает, что микропластик из фейерверков затем попадает в водную систему.

Многие домашние любимцы теряются или испытывают жуткий стресс, при взрыве фейерверков или салютов, некоторые потом не находятся. По статистике самое большое количество потерянных животных в больших городах приходится на новогоднюю ночь.