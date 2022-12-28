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28 декабря 2022, 15:38 Источник: www.planetarium-moscow.ru

Фото: pixabay.com

Новый 2023 год начнется с красивых небесных подарков – новогодний звездопад Квадрантиды и самое большое Солнце года, сообщает Московский планетарий.

В ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час.

Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом.

4 января Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2023 году.

2023 год подарит нам 4 затмения. Два солнечных (20 апреля и 14 октября) и два лунных (5 мая и 28 октября). С территории России можно будет наблюдать только два лунных затмения.