Британские эксперты прогнозируют экстремальные погодные явления в 2023 год

Национальный фонд Великобритании предупредил, что в новом году такие явления, как штормы, засуха и жара, станут нормой в связи с изменением климата, сообщает ТАСС.
«Будет больше проливных дождей, а также очень сухое и жаркое лето», - считает эксперт по вопросам изменения климата Кейт Джонс.
По прогнозу организации, появление «новых нор» может, в частности, привести к еще более экстремальным погодным явлениям, чем те, с которыми пришлось столкнуться Великобритании в 2022 году, когда погодные условия «были сложными для природы».
Из-за жаркого лета и малого количества осадков пересохли многие реки, ручьи и пруды, что нанесло ущерб посевам и привело к лесным пожарам, засухе, гибели животных, а также распространению птичьего гриппа.
Кроме того, около 50% саженцев погибло из-за сильной засухи в графствах Кембриджшир и Оксфордшир.
«Засуха, высокие температуры, повторяющиеся штормы, нетипичная для сезона жара, недавнее похолодание и наводнения означают, что природе, как и нам, приходится справляться с новым перечнем экстремальных погодных условий», - считают эксперты.
Национальный фонд Великобритании - британская некоммерческая и негосударственная организация. Фонд был основан в 1895 году.
Организация на постоянной основе проводит работы по улучшению условий обитания многих видов животных, а также помогает им приспособиться к климатическим изменениям, вызванным глобальным потеплением