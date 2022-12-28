Британские эксперты прогнозируют экстремальные погодные явления в 2023 год

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28 декабря 2022, 15:00

Фото: pixabay.com

Национальный фонд Великобритании предупредил, что в новом году такие явления, как штормы, засуха и жара, станут нормой в связи с изменением климата, сообщает ТАСС.

«Будет больше проливных дождей, а также очень сухое и жаркое лето», - считает эксперт по вопросам изменения климата Кейт Джонс.

По прогнозу организации, появление «новых нор» может, в частности, привести к еще более экстремальным погодным явлениям, чем те, с которыми пришлось столкнуться Великобритании в 2022 году, когда погодные условия «были сложными для природы».

Из-за жаркого лета и малого количества осадков пересохли многие реки, ручьи и пруды, что нанесло ущерб посевам и привело к лесным пожарам, засухе, гибели животных, а также распространению птичьего гриппа.

Кроме того, около 50% саженцев погибло из-за сильной засухи в графствах Кембриджшир и Оксфордшир.

«Засуха, высокие температуры, повторяющиеся штормы, нетипичная для сезона жара, недавнее похолодание и наводнения означают, что природе, как и нам, приходится справляться с новым перечнем экстремальных погодных условий», - считают эксперты.

Национальный фонд Великобритании - британская некоммерческая и негосударственная организация. Фонд был основан в 1895 году.

Организация на постоянной основе проводит работы по улучшению условий обитания многих видов животных, а также помогает им приспособиться к климатическим изменениям, вызванным глобальным потеплением