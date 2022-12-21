Британские метеорологи считают, что следующий год будет жарче, чем нынешний

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21 декабря 2022, 12:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

По недавним прогнозам, следующий 2023 год будет 10-м годом подряд, когда глобальная температура будет на 1 градус выше средней.

В метеорологическом управлении Великобритании сообщают, что кроме глобального потепления из-за деятельности людей, причиной этому станут два феномена. Они известны, как Эль-Ниньо (в переводе с испанского «мальчик») и Ла Нинья (соответственно «девочка»). Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которые оказывают на климат серьёзное влияние.

Если свою власть берёт Эль-Ниньо, что происходит при западном направлении ветра, тогда в Западном полушарии становится влажнее и теплее, а давление снижается. В это же время в Восточном полушарии становится холоднее и суше. В случае с Ла Нинья всё наоборот. Она возникает при восточном ветре, и регионы «меняются» погодными условиями. По данным специалистов, температура может стабилизироваться примерно через три года, когда Ла Нинья сменится н Эль-Ниньо.