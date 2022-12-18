Зампред Комитета ГД по экологии настаивает на серьёзном наказании для лиц, виновных в недавней гибели журавлей

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18 декабря 2022, 16:34

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

По факту недавней гибели краснокнижных журавлей, а также зайцев и куропаток на Ставрополье возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил по борьбе с вредителями, повлёкшей тяжкие последствия. Напомним, в середине ноября в крае было обнаружено около 800 трупов краснокнижных птиц, которые, как установили специалисты, погибли от отравы для грызунов, сообщает «НИА Экология».

Комментируя ситуацию радиостанции «Говорит Москва», первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что при таком обращении с химикатами Россия рискует полностью потерять редких представителей фауны.

Как уточнили в региональном главке СКР, наличие в трупах журавлей, зайцев и куропаток яда с фосфорорганическими соединениями показала токсикологическое исследование. Данный химикат применяется в борьбе с грызунами. В данном случае он был распылён на почву, что и привело к массовой и мучительной гибели птиц и зайцев.