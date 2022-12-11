В России на Черном море и в Арктике откроются зимние пляжи

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11 декабря 2022, 14:47

Фото: pixabay.com

В новом году отдохнуть на морском побережье можно будет не только летом, но и зимой. В планах обустроить пляжи России для круглогодичного отдыха, сообщает «Российская газета».

В Мурманской области - более 100 тысяч озер и рек со множеством пляжей, где отдыхают тысячи северян. Но до сих пор лишь малая их часть была оборудована для зимнего отдыха. Это упущение решили исправить областные власти.

Там можно будет любоваться северным сиянием в комфортных условиях, наслаждаться арктической кухней и просто отдыхать.

А в Сочи зимние пляжи уже работают. У них свой, черноморский, колорит.

В этом сезоне на курортах Краснодарского края откроют 72 зимних пляжа. 36 уже работают в Сочи и стали хитом зимнего сезона. Здесь можно любоваться морской гладью или волнами, сидя у самой кромки воды. Причем не на голой гальке, а с комфортом - на скамейках, шезлонгах или пуфах. Правда, два последних - платно.

На зимнем пляже можно поиграть в волейбол, вкусно поесть, почитать книгу и повеселиться с друзьями. И даже окунуться в море, температура воды примерно от 10 до 13 градусов тепла.

Также здесь можно будет в будущем устраивать просмотры кинофильмов, проводить медитации и лекции интересных философов, литераторов или историков.

В этом году в Краснодарском крае откроют десять зимних пляжей в Геленджике, шесть - в Анапе, семь - в Туапсинском районе, по пять - в Новороссийске и Темрюкском муниципалитете, три - на берегу Азова в Ейском районе.