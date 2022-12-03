У 2000-летних мумий в Египте обнаружены золотые языки

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3 декабря 2022, 11:32

Остатки золотого языка, найденные на мумии из Древнего Египта. (Изображение предоставлено Министерством туризма и древностей Египта), www.livescience.com

Археологи в Египте обнаружили несколько древних мумий с золотыми языками, которые, как считалось, помогали превращать умершего в божественных существ.

Некоторые из мумий были похоронены в деревянных гробах с могильными товарами, которые включали ожерелья, керамику и золотые артефакты в форме цветов лотоса и жуков, известных как скарабеи, сообщает «livescience.com».

Мумии с золотыми языками были популярны в греко-римский период.

Греко-римский период длился примерно с 332 г. до н.э., когда Александр Македонский захватил Египет, до 395 г. н.э., когда Римская империя раскололась на две части в последний раз.

Золотые языки являются «отличительной чертой погребальных приготовлений более позднего греко-римского периода, когда золотые языки, а иногда даже «глаза» помещались на забальзамированные тела.