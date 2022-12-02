Засуха охватила южные Анды Перу

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2 декабря 2022, 16:23

Овца гуляет по сухому руслу лагуны Cconchaccota в регионе Апуримак в Перу. Фото: AP Photo/Гуадалупе Пардо, phys.org

В настоящее время лагуна на высоте 4 100 метров над уровнем моря представляет собой равнину из потрескавшейся и разбитой почвы, окруженной желтой травой. Небольшая лагуна Cconchaccota, полностью высохла, сообщает «phys.org».

Сезон дождей в этой части Южной Америки должен был начаться в сентябре, но область переживает самый сухой период почти за полвека, затрагивая более 3000 общин в центральных и южных Андах Перу.

Небольшой дождь на прошлой неделе — только второй почти за восемь месяцев — побудил жителей установить миски на открытом воздухе, чтобы собрать немного воды. Капли поднимали пыль, когда они ударялись о землю, и к следующему утру солнце испарило скудную влагу.

Чуть живых овец и ягнят, настолько слабых, что они едва могут стоять, можно найти среди редкой желтой травы. Посадка картофеля, который является единственной культурой, которая растет в деревне Уамани, была отложена, что заставило многих ожидать нехватки продовольствия в ближайшие месяцы.

Отсутствие дождей в части Анд происходит в результате явления Ла-Нинья, присутствующего в 2022 году третий год подряд, по данным метеорологического агентства Организации Объединенных Наций. Засуха также поражает некоторые районы Боливии, Парагвая и Аргентины.

Жители говорят, что их обращения к местным властям за помощью оставались без ответа более двух месяцев.

Долгожданный ответ от региональных властей прибыл на прошлой неделе с доставкой пакетов кормового овса для выживших овец, крупного рогатого скота, альпак и лам.

«Глобальное потепление привело к потере ледников в Андах от 30% до более чем 50% их площади с 1980-х годов.

Отступление ледников, повышение температуры и изменчивость осадков, а также изменения в землепользовании повлияли на экосистемы, водные ресурсы и средства к существованию из-за оползней и наводнений», — говорится в докладе ООН, добавляя, что летние осадки, по-видимому, уменьшаются в южных Андах.

В единственной евангелической церкви в Ккончакотте считают, что засуха была наказанием «за грехи человека» и явным признаком того, что конец света скоро наступит.

Но для экспертов по климату лагуна могла высохнуть, потому что она была менее метра в глубину и зависела исключительно от дождевой воды и находилась под сильным солнечным излучением.

Долгое время жители зависели от лагун для полива и водопоя своего скота. «С засухой нелегко справиться, климат меняется», – говорит профессор горной гидрологии и гляциологии Перу.