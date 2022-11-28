Экологические итоги недели: В Ульяновске хотят снять с охоты на копытных ряд ограничений; в Париж завезли овец и сдают их в аренду

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

28 ноября 2022, 11:22 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошлой неделе в заливе Лаврентия на Чукотке в акватории Берингова моря было обнаружено нефтяное пятно размером 12 квадратных километров. Прокуратурой региона начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства возможного разлива и дана оценка действиям виновных лиц. Учитывая усиливающийся шторм, было принято решение организовать мониторинг береговой линии залива. Режим «черного неба» был введен сразу в двух городах Алтайского края. В Барнауле и Бийске на два дня объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Сочетание безветренной погоды и влажности не позволяет вредным промышленным примесям рассеиваться в воздухе, в результате чего они образуют ядовитый смог, опасный для здоровья.



Итак, обо всем подробней. Минприроды Ульяновской области подготовило проект указа губернатора региона об отмене запретов на некоторые виды охоты. Согласно новому пункту, который выложили на странице общественной и антикоррупционной экспертизы, можно будет охотиться на самок копытных животных, имеющих приплод текущего года. Также новый документ снимает запреты на использование любых световых устройств, тепловизоров и приборов ночного видения для добычи охотничьих ресурсов. На проект указа сразу обратили внимание экозащитники, заявившие о сомнительности нововведений и противоречии смыслу и духу российского и международного законодательства об охоте. Информация быстро распространилась в соцсетях, вызвав широкий общественный резонанс. Публикация проекта указа продержалась на странице экспертизы несколько часов и уже к полудню была снята. В Минприроды пояснили, что документ был снят, так как еще не прошел необходимые согласования контрольно-надзорных органов.



В Париж вместо газонокосилок завезли карликовых овец и сдают их в аренду. Практика аренды овечек началась в Германии. Один немецкий предприниматель решил, что он будет разводить овец и сдавать их в аренду, чтобы овцы аккуратненько подгрызали травку, газончики, чтобы было красиво, и заодно удобрялась почва. Эта идея оказалась очень экологичной, практичной и прибыльной. После чего она начала распространяться по всему Старому Свету.

Власти Парижа завезли карликовых овец и даже отправили их в Булонский лес. Аренда стоит 250 евро за пару овечек на месяц. Это сейчас настолько распространено, что многие берут их в аренду не только для того, чтобы подстричь газон, но и путешествуют с ними, как с компаньонами.



Изначально овец разводили римляне возле виноградников. К северу от знаменитых Помпей теперь пасутся примерно 150 овец выполняя функцию газонокосилок. Во времена Древнего Рима в тех местах располагались виноградники и использование овец таким образом было не только экономично, но и позволяло создать ландшафт, который был более устойчив к засушливым сезонам.



В Австралии дождевые сады помогают в борьбе с ливневыми водами и очищают городские ручьи. Согласно новому докладу, улавливание городского стока в дождевых садах и резервуарах для сбора дождевой воды улучшает качество воды в близлежащих ручьях и реках и снижает её температуру, которая повысилась из-за изменения климата и эффекта городского острова тепла.



Поскольку вода проходит через городские районы с непроницаемыми поверхностями, она улавливает загрязняющие вещества и тепло перед сбросом в водные пути. Дождевые сады смогли восстановить деградировавшие потоки путем фильтрации и охлаждения стока до того, как он попадал в водные пути. Эти водосборные системы также фильтровали стоки от деятельности человека, такой как мойка автомобилей, разлив бензина, сточные воды, удобрения и орошение. 20-летнее исследование ливневых вод, показало, что дождевые сады были эффективны для снижения температуры воды на 5 градусов Цельсия и загрязнения близлежащих ручьев по крайней мере на 90% в год. В отличие от крыш и дорог, почвы - пористые и заполнены воздушными карманами, которые могут удерживать воду. По словам ученых, в среднем только около 10% дождевой воды, которая приземлилась на почвы в исследуемом регионе, стекала в близлежащие водные пути. Почвы поглощают и распределяют большую часть воды на деревья и растительность. Вода, которая не поглощается растениями, фильтруется и охлаждается, поскольку она медленно течет через землю к ручью.



