ООН: более 3 миллиардов человек не могут позволить себе здоровое питание

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12 ноября 2022, 19:36

Фото: www.stockvault.net

Отсутствие эффективного охлаждения непосредственно приводит к потере 526 миллионов тонн производства продуктов питания - 12% от общемирового объема, а развивающиеся страны могли бы ежегодно экономить 144 миллиона тонн продовольствия, сообщает «eurekalert».

По мере роста отсутствия продовольственной безопасности и глобального потепления правительства, международные партнеры по развитию и промышленность должны инвестировать в устойчивые продовольственные холодильные цепи, чтобы уменьшить голод, обеспечить средства к существованию для общин и адаптироваться к изменению климата, заявили в ООН.

Число людей, страдающих от голода в мире, выросло до 828 миллионов в 2021 году, увеличившись в годовом исчислении на 46 миллионов.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), считает, что продовольственные холодильные цепи имеют решающее значение для решения проблемы обеспечения продовольствием еще двух миллиардов человек к 2050 году.

Почти 3,1 миллиарда человек не могли позволить себе здоровое питание в 2020 году, что на 112 миллионов больше, чем в 2019 году, поскольку экономические последствия пандемии Covid привели к росту инфляции.

Все это происходит в то время, когда, по оценкам, 14% всей пищи, произведенной для потребления человеком, теряется, прежде чем она достигнет потребителя. Отсутствие эффективной холодовой цепи для поддержания качества, питательной ценности и безопасности пищевых продуктов является одним из основных факторов (12% от общих потерь).

Поскольку послеуборочные потери продовольствия сокращают доходы 470 миллионов мелких фермеров на 15%, в основном в развивающихся странах, инвестиции в устойчивые продовольственные холодильные цепи помогут вывести эти фермерские семьи из нищеты, говорится в докладе ООН.