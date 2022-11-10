Минприроды России внедрит систему автоматического мониторинга выбросов

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10 ноября 2022, 16:12

Фото: Соцсети

Датчиками выбросов снабдят более шести тысяч российских предприятий. Новый документ, одобренный Минприроды России направлен на улучшение качества воздуха.

Автоматические датчики для измерения показателей загрязнения будут установлены в 12 городах-участниках нацпроекта «Чистый воздух».

За счёт этих приборов будет поступать оперативная информация об объектах выбросов и эффективности проводимых мероприятий.

А с 2027 года датчики установят на предприятия еще 29 городов.

В Минэкономики добавили, что по вопросу упрощения схемы государственного контроля, оптимизации процедур тесно сотрудничают с Минприроды России, и у обоих ведомств есть понимание по его решению. В разработке схемы участвует и Росприроднадзор.