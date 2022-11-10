Минприроды России внедрит систему автоматического мониторинга выбросов

Датчиками выбросов снабдят более шести тысяч российских предприятий. Новый документ, одобренный Минприроды России направлен на улучшение качества воздуха.
Автоматические датчики для измерения показателей загрязнения будут установлены в 12 городах-участниках нацпроекта «Чистый воздух».
За счёт этих приборов будет поступать оперативная информация об объектах выбросов и эффективности проводимых мероприятий.
А с 2027 года датчики установят на предприятия еще 29 городов.
В Минэкономики добавили, что по вопросу упрощения схемы государственного контроля, оптимизации процедур тесно сотрудничают с Минприроды России, и у обоих ведомств есть понимание по его решению. В разработке схемы участвует и Росприроднадзор.