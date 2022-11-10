Волгоградские нечистоты после аварии коллектора вывезли к Волге

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 ноября 2022, 15:14 Источник: www.rbc.ru

Фото: rpngov / VK, РБК

По данным прокуратуры, загрязненный земельный покров и строительные отходы от канализационной аварии были вывезены в охранную зону Волги. Ведомство просит возбудить дело о нарушении правил охраны окружающей среды, об этом сообщает РБК.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что земельный покров, загрязненный при прорыве канализации, а также строительные отходы были вывезены и размещены по ул. Степана Разина в Волгограде, в водоохранной зоне водного объекта — реки Волга», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство вынесло представление об устранении нарушений руководителю ООО «Концессии водоснабжения», а также направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Напоминаем, прорыв канализационной трубы произошел 27 октября. В течении нескольких дней коммунальные службы Волгограда боролись с аварией. Был введен режим ЧС. Прокуратура установила, что в результате прорыва трубы был загрязнен сквер Пахмутовой, а сточные воды попали в Волгу.