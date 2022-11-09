Найденные в термальном источнике 2000-летние бронзовые статуи открывают историю доримской Италии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 ноября 2022, 15:42

Статуи сохранились в грязи тосканских горячих источников, установленных сначала этрусками, а затем отреставрированных древними римлянами. Министерство культуры Италии / через AFP

Кладезь бронзовых статуй, которые, по словам археологов, могут переписать историю перехода Италии к Римской империи, были обнаружены в древнем тосканском термальном источнике. Глава музеев Италии назвал находку «одной из самых значительных бронз, когда-либо найденных в истории древнего Средиземноморья».

Министерство культуры Италии объявило, что удивительно хорошо сохранившиеся этрусские фигуры были найдены в Сан-Кашано-ди-Баньи, в регионе Тоскана, примерно в 100 милях к северу от Рима, сообщает «nbcnews».

Более 20 бронзовых статуй, датируемых более чем 2000 годами, ознаменовали как одно из самых важных археологических открытий в регионе.

«То, что вновь появилось из грязи в Сан-Кашано-деи-Баньи, является уникальной возможностью переписать историю древнего искусства, а вместе с ней и историю перехода между этрусками и римлянами в Тоскане», — сказал Якопо Таболли, который руководил раскопками, в заявлении, объявляющем о находке.

Фигуры представляют богов, в том числе Аполлона и Гигиею, в комплекте с анатомическими деталями, предполагая, что это место имело большое значение для древних этрусков. Статуи были поднесены к священной воде, говорится в сообщении министерства.

Одновременно со статуями было обнаружено около 5000 золотых, серебряных и бронзовых монет.

Находка считается самой важной для древностей с момента открытия воинов Риаче, редких полноразмерных греческих бронзовых статуй, найденных на юге Италии в 1972 году.

Этруски были одним из нескольких народов, населявших итальянский полуостров до господства латиноязычных римлян. Статуи датируются вторым веком до нашей эры и первым веком нашей эры, временем, когда этруски ассимилировались в римское общество после столетий длительной территориальной войны.

Министерство заявило, что воды горячих источников также сохранили надписи, показывая имена важных этрусских семей, таких как Велимна Перуджи и Маркни из местности Сиены.

Более 60 экспертов со всего мира уже анализируют результаты, говорится в пресс-релизе министерства.

Бронзовые статуи будут размещены в новом музее в здании 16-го века в Сан-Кашано.