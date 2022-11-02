Окаменелости возрастом 500 миллионов лет дают ответ на эволюционную загадку

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2 ноября 2022, 15:34

Художественная реконструкция Сяодун Ван. Gangtoucunia aspera такой, какой она появилась бы при жизни на кембрийском морском дне, около 514 миллионов лет назад.

Исключительно хорошо сохранившаяся коллекция окаменелостей, обнаруженная в восточной провинции Юньнань, Китай, позволила ученым решить многовековую загадку в эволюции жизни на Земле, показав, как выглядели первые животные, обладавшие скелетом, сообщает «eurekalert».

Первые животные, которые построили твердые и прочные скелеты, внезапно появляются в летописи окаменелостей в геологическом мгновение ока около 550-520 миллионов лет назад во время события, называемого кембрийским взрывом.

Многие из этих ранних окаменелостей представляют собой простые полые трубки длиной от нескольких миллиметров до многих сантиметров. Однако, какие животные сделали эти скелеты, было почти полностью неизвестно, потому что им не хватает сохранения мягких частей, необходимых для их идентификации как принадлежащих к основным группам животных, которые все еще живы сегодня.

Новая коллекция окаменелостей возрастом 514 миллионов лет включает в себя четыре образца Gangtoucunia aspera с нетронутыми мягкими тканями, включая кишечник и ротовые части. Они показывают, что у этого вида был рот, окаймленный кольцом гладких, неразветвленных щупалец длиной около 5 мм. Вполне вероятно, что они использовались для укуса и захвата добычи, такой как у маленьких членистоногих.

Окаменелости также показывают, что гангтоукуния имела слепой кишечник (открытый только на одном конце), разделенный на внутренние полости, которые заполняли длину трубки.

Эти особенности встречаются сегодня только у современных медуз, анемонов и их близких родственников (известных как книдарии), организмов, мягкие части которых чрезвычайно редки в летописи окаменелостей. Исследование показывает, что эти простые животные были одними из первых, кто построил твердые скелеты, которые составляют большую часть известной летописи окаменелостей.

По мнению исследователей, Гангтоукуния выглядела бы похожей на современные полипы медуз с твердой трубчатой структурой, закрепленной на нижележащем субстрате. Рот щупальца простирался бы за пределы трубки, но мог быть втянут внутри трубки, чтобы избежать хищников. Однако, в отличие от живых полипов медуз, трубка Gangtoucunia была сделана из фосфата кальция, твердого минерала, который составляет наши собственные зубы и кости. Использование этого материала для построения скелетов со временем стало более редким среди животных.

Один из авторов, доктор Люк Пэрри из Департамента наук о Земле Оксфордского университета сказал: «Это действительно открытие один на миллион. Эти таинственные трубки часто встречаются в группах из сотен особей, но до сих пор они считались «проблемными» окаменелостями, потому что у нас не было способа классифицировать их. Благодаря этим необычным новым образцам ключевая часть эволюционной головоломки была прочно поставлена на место».

Новые образцы ясно демонстрируют, что Gangtoucunia не была связана с кольчатыми червями (дождевыми червями, многохетами и их родственниками), как это было ранее предложено для подобных окаменелостей.

Окаменелость была найдена на участке в районе Гаолоуфан в Куньмине, восточная провинция Юньнань, Китай. Здесь анаэробные (бедные кислородом) условия ограничивают присутствие бактерий, которые обычно разлагают мягкие ткани в окаменелостях.