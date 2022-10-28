Данные спутниковой телеметрии показывают, что нарвалы изменяют сезонные модели миграции в ответ на изменение климата

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28 октября 2022, 15:45

Нарвалы. Фото: Гленн Уильямс, общественное достояние, https://phys.org

Группа исследователей, связанных с несколькими учреждениями в Канаде и Дании, обнаружила доказательства того, что нарвалы изменяют свои сезонные модели миграции в ответ на глобальное потепление.

Группа ученых сравнила спутниковые данные, показывающие движения нарвалов, с данными о льде и температуре в Арктике за 21-летний период, сообщает «phys.org».

Предыдущие исследования показали, что многие наземные животные и птицы изменяют свои модели миграции по мере того, как планета становится теплее.

Но, как отмечают исследователи, было проведено мало исследований, чтобы выяснить, делают ли морские существа то же самое.

Чтобы выяснить это, они провели исследование нарвалов, которые живут в свободных ото льда районах у берегов России, Канады и Гренландии в теплые месяцы, а затем осенью перемещаются в более глубокие воды, где проводят зиму.

Работа исследователей включала изучение спутниковых снимков, которые показали стаю из 40 нарвалов, мигрирующих в период с 1997 по 2018 год.

Это показало, что маленькие киты с рогами, похожими на единорога, изменяют свои модели миграции. Они переносят свои летние даты миграции на конец лета примерно на 10 дней для каждого из изученных десятилетий.

За этот период в целом они задержали свою миграцию на 17 дней. Подозревая, что изменения в моделях миграции были вызваны глобальным потеплением, исследователи затем изучили степень потепления в Арктике и изменения, которые были вызваны глобальным потеплением. Они обнаружили сокращение моделей морского льда, совпадающее с задержками нарвалов.

Исследователи отмечают, что нарвалы являются долгоживущими существами, что обычно означает, что они менее приспособлены для адаптации к быстро меняющимся условиям — по крайней мере, с эволюционной точки зрения. Но, поскольку они живут от 50 до 100 лет, они также имеют возможность учиться с течением времени. Большинство из тех, кого они изучали, были теми же китами, и они очень четко научились приспосабливаться «на лету».

Это говорит о том, что у них есть некоторая степень способности меняться таким образом, чтобы соответствовать изменениям, которые еще впереди. Но, отмечают исследователи, они могут столкнуться и с другими проблемами. Например, уход с береговых линий позже летом может привести к тому, что вы окажетесь в ловушке и задохнетесь в наземном льду. Это также может подвергнуть их большему риску со стороны хищников, таких как косатки.