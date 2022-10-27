«Вечные химикаты» сохраняются при очистке сточных вод и могут попадать в сельскохозяйственные культуры

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27 октября 2022, 15:27

Фото: соцсети

PFAS, часто называемые «вечными химическими веществами», используются для изготовления фторполимерных покрытий, которые противостоят теплу, маслу, пятнам, жиру и воде, и встречаются в различных продуктах от одежды и мебели до упаковки пищевых продуктов и антипригарных варочных поверхностей, сообщает «phys.org».

Согласно исследованию, проведенному учеными из штата Пенсильвания, PFAS (пер- и полифторалкильные вещества), группа из более чем 4 700 полностью синтетических соединений, которые широко используются в промышленных и производственных процессах сохраняются после очистки сточных вод.

«PFAS настолько распространены и устойчивы, что они были обнаружены в окружающей среде по всему миру, даже в отдаленных местах», - сказала Хизер Прейсенданц, доцент кафедры сельскохозяйственной и биологической инженерии в штате Пенсильвания.

«К сожалению, было показано, что эти соединения негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека, особенно потому, что они могут биоаккумулироваться вверх по пищевой цепи и влиять на развитие у детей, увеличивать риск развития рака, способствовать повышению уровня холестерина, мешать фертильности женщин и ослаблять иммунную систему».

Из-за широкого разнообразия применений PFAS попадают в очистные сооружения как из бытовых, так и из промышленных источников, сказал Прейсенданц.

Полезное повторное использование очищенных сточных вод становится все более распространенной практикой, в которой очищенные сточные воды используются для орошения и других непитьевых целей. По словам Прейсенданца, эта практика дает почве возможность выступать в качестве дополнительного фильтра для PFAS, уменьшая непосредственное воздействие прямого сброса PFAS в поверхностные воды, как это обычно происходит после традиционной очистки сточных вод. Однако, учитывая, что химические структуры PFAS трудно деградировать, риски и потенциальные компромиссы использования очищенных сточных вод для ирригационных методов, особенно в долгосрочной перспективе, не совсем понятны.

Специалисты проанализировали концентрации PFAS в воде, которая проходила через водоутилирующую установку.

Они собирали двухмесячные образцы воды с осени 2019 года по зиму 2021 года до лечения и после обработки. Поскольку очищенная вода со станции очистки сточных вод используется для орошения близлежащих культур, команда также собрала ткани из этих сельскохозяйственных растений, включая кукурузный силос и овсяницу, чтобы оценить наличие PFAS.

Команда определила 10 типов PFAS по всему участку, со средними общими измеренными концентрациями 88 нг / л в сточных водах и концентрациями до 155 нг / л (нанограммы на литр) в последующих мониторинговых скважинах. Выводы свидетельствуют о том, что появление PFAS по всему участку почти повсеместно, и что уровни увеличиваются с направлением потока подземных вод.

В то время как грунтовые воды вблизи участка распыления орошения, изученного группой, не используются для питья и вряд ли представляют риск для здоровья человека в этом отношении, команда обнаружила несколько соединений PFAS в образцах ткани сельскохозяйственных культур, собранных как на орошаемых, так и на неорошаемых участках участка.

«Это говорит о том, что PFAS может войти в пищевую цепочку, когда эти культуры скармливаются скоту», - сказал Прейсенданц, добавив, что необходимы будущие исследования для определения потенциальных рисков для здоровья скота и потенциальных последствий присутствия PFAS в мясных и молочных продуктах, включая молоко.

«Результаты нашего исследования имеют важные последствия для обеспечения того, чтобы мероприятия по повторному использованию сточных вод, одновременно обеспечивали безопасные уровни PFAS с точки зрения здоровья человека».