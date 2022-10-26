Новые шотландские окаменелости проливают свет на происхождение ящериц

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26 октября 2022, 18:33

Иллюстрация доктора Эльзы Панчироли

Открытие окаменелостей из Шотландии предоставило новую информацию о ранней эволюции ящериц во времена динозавров.

Крошечный скелет, обнаруженный на острове Скай, называемый Bellairsia gracilis, имеет длину всего 6 см и датируется средней юрой, 166 миллионов лет назад. Исключительная новая окаменелость включает в себя почти полный скелет в реалистичной артикуляции, в которой отсутствуют только морда и хвост. Это делает его самой полной ископаемой ящерицей этой эпохи в любой точке мира, сообщает «Еurekalert».

Беллайрия имеет смесь предковых и современных черт в своем скелете, что свидетельствует о том, как мог выглядеть предок сегодняшних ящериц (которые являются частью более широкой группы животных, известных как «скваматы»).

Эта маленькая окаменелость позволяет палеонтологам увидеть эволюцию в действии. В палеонтологии у вас редко есть возможность работать с такими полными, хорошо сохранившимися окаменелостями, происходящими из того времени, о котором мы так мало знаем.

Окаменелость была найдена в 2016 году командой во главе с Оксфордским университетом и Национальными музеями Шотландии. Это одно из нескольких новых ископаемых открытий с острова, включая ранних амфибий и млекопитающих, которые раскрывают эволюцию важных групп животных, которые сохраняются до наших дней.

Доктор Таланда прокомментировал: «Беллайрсия имеет некоторые современные черты ящериц, такие как черты, связанные с черепным кинезисом — это движение костей черепа по отношению друг к другу. Это важная функциональная особенность многих живых скваматов».

Скваматы — это живая группа, которая включает в себя ящериц и змей, и сегодня насчитывает более 10 000 видов, что делает их одной из самых богатых видами групп живых позвоночных животных. К ним относятся такие разнообразные животные, как змеи, хамелеоны и гекконы, встречающиеся по всему миру. Группа характеризуется многочисленными специализированными особенностями черепа и остальной части скелета.

Хотя мы знаем, что самое раннее происхождение скваматов лежит 240 миллионов лет назад в триасе, отсутствие окаменелостей из триаса и юры затруднило их раннюю эволюцию и анатомию.

Анализ новой окаменелости наряду с живыми и вымершими ископаемыми скваматами подтверждает, что Bellairsia принадлежит к «стволу» генеалогического древа скваматов. Это означает, что она отделилась от других ящериц непосредственно перед возникновением современных групп. Исследование также подтверждает вывод о том, что гекконы являются очень ранней ветвящейся линией, и что загадочный ископаемый Oculudentavis, ранее считавшийся динозавром, также является скваматом стебля.

Для изучения образца команда использовала рентгеновскую компьютерную томографию (КТ), которая, как и медицинская КТ, позволяет проводить неинвазивную 3D-визуализацию. Это позволило исследователям сфотографировать всю окаменелость, хотя большая часть образца все еще скрыта окружающей породой. В то время как медицинские сканеры работают в миллиметровом масштабе, компьютерный томограф Оксфордского университета выявил детали вплоть до нескольких десятков микрометров.

Части скелета были затем сфотографированы еще более подробно, включая череп, задние конечности и таз, на Европейском синхротроне (ESRF, Гренобль, Франция). Интенсивность синхротронного пучка позволяет разрешение 4 микрометра, раскрывая детали мельчайших костей в скелете.

«Окаменелости, подобные этому образцу Bellairsia, имеют огромное значение для заполнения пробелов в нашем понимании эволюции и истории жизни на Земле. Раньше было почти невозможно изучать такие крошечные окаменелости, как эта, но это исследование показывает силу новых методов, включая КТ-сканирование, чтобы изобразить их неразрушающе и в мельчайших деталях».

Замечательно иметь полный образец этой дразнящей маленькой ящерицы и видеть, где она вписывается в эволюционное древо. Благодаря окаменелостям, таким как Bellairsia, мы получаем лучшее понимание ранней анатомии ящериц. Ангус Беллэрс, ящерица-эмбриолог, в честь которого первоначально была названа Беллайрсия, был бы в восторге».