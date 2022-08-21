Потепление климата на Земле – процесс естественный, не зависящий от человека

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21 августа 2022, 16:35 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Современная наука должна отвечать на вопросы, связанные с предвидением знаковых явлений и изменений в окружающей среде, в особенности опасных, однако этому мешает неудовлетворительное знание причин их возникновения и наблюдаемого варьирования в пространстве и во времени. Профессор Алексей Ретеюм, выступая на конференции «Система, Планета, Земля», разбил в пух и прах теорию «зелёных» об антропогенной псевдоучёной природе потепления климата на Земле.



К сожалению, учёные сейчас не в состоянии прогнозировать не только то, что будет через год, но даже через месяцы. В 2020 году в Арктике и Субарктике сформировалась беспрецедентная озоновая дыра, кстати через 35 лет после запрещения Монреальским протоколом так называемых «озоноразрушающих веществ», речь идёт о фреоне. Арктическая озоновая дыра подобно известным антарктическим, вызвавшими международный переполох еще 40 лет назад просуществовала 3 месяца и нарушала этим ранее сформулированные представления о физике и химии атмосферы. Это явление было абсолютно уникально и получило наименование «новая аномалия». Она вызвала потепление и причинила ущерб хозяйствующим субъектам Сибири.

ПРИЧИНА ПОТЕПЛЕНИЯ

Доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Ретеюм о такой оценке причин возникновения озоновой дыры сказал: «Одно из объяснений возникновения этой озоновой аномалии, пожалуй, самое солидное из множества других предложенных западными партнерами гипотез – это то, что в то же время развивался очень сильный полярный вихрь. Правда тоже не известно почему он развивался. И, вот, в соответствии с выработанным мнением, этот вихрь, как бы замкнул в себя все запасы хлора, тоже не понятно почему там оказавшиеся и собственно этот хлор вызвал разрушение озонового слоя». Он также пояснил свою позицию: «Ну если честно, то такие объяснения просто стыдно читать».



Профессор назвал второй пример. В ноябре 2021 года вопреки мнениям климатологов и прогнозам синоптиков в акватории Восточно-Сибирского моря и к западу от него в ледовом плену оказалось около 20 отечественных судов и график доставки грузов оказался сорванным. Совершенно аномальное явление, когда в это время, на востоке Арктики оказались затертыми во льдах около 20 судов. И пришлось вызывать ледоколы. И спрашивается, почему начала развивать эта аномалия и именно в ноябре?

Алексей Ретеюм подчеркнул: «Эти два примера разделенные всего одним годом, в одном плюсовая аномалия, в другом минусовая, показывают нам, что мы пока не можем прогнозировать то, что будет с окружающей средой».

Пытаясь постичь, причину наблюдаемого таяния льдов в Арктике Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК или IРСС) 20 лет назад сделала предположение, что потепление в данном регионе также велико, как и в любой другой части мира, о чем свидетельствуют фиксация ежедневных максимальных и минимальных температур. Потом они вынуждены были отказаться от этого мнения, а причина так и осталась - загадкой. К объяснению подошли очень поверхностно, посчитав, что из-за таяния снега и льда резко уменьшается альбедо земной поверхности и увеличивается площадь открытой воды.



Профессор обратил внимание на тот факт, что снег тает и происходят температурные изменения в январе, когда в Арктике полярная ночь и солнце вообще не светит. Если посмотреть тренды температуры, распределенные по широтам приземного слоя воздуха в январе, то мы видим, что начиная с 60 градуса резко увеличивается прирост температуры. То есть потепление касается прежде всего широт севернее 60 градуса. Почему? Ведь там нет источников выбросов антропогенного углекислого газа – ответа нет.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

Чтобы выяснить истину нужна гипотеза альтернативная той, что выдвинула МГИЭК и которая на протяжении десятков лет доказывает свою несостоятельность.

Ретеюм предложил: «Ну как вариант, в качестве индикатора мы можем взять землетрясения с магнитудой 5,8 и более балов к северу от 60 широты. И действительно, мы видим положительную динамику частоты этих событий. И еще один индикатор внутренних процессов земли — это межгодовые январские изменения площади льдов в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море и Чукотском море. Это соседние моря. Причем Восточно-Сибирское, находится в середине, то есть оно больше изолировано от возможных источников возмущений в Атлантике и в Тихом океане. Но, несмотря на это именно Восточно-Сибирское море подвержено наибольшим изменениям, которые по масштабам и амплитуде не сопоставимы с тем, что происходит западней и восточней». Так в чем причина? Очевидно, она – не в потеплении климата. Профессор пояснил: «Сразу возникает такая идея, что все явления, которые мы сейчас наблюдаем это результат того, что происходит цепная реакция и инициируется это движениями Солнца относительно барицентра Солнечной системы. И я хотел бы обратить ваше внимание, что Солнце движется и по вертикали и именно эти вертикальные движения вызывают ускоренный дрейф ядра (Земли – ред.) и усиление водородной дегазации, а это ведет к потеплению климата, особенно к северу от 60 широты, и увеличению угловой скорости вращения Земли».

Изменение угловой скорости вращения, в данном случае связанно с дрейфом ядра Земли. Чтобы понять, как это происходит достаточно пронаблюдать за вращением волчка при изменении его центра тяжести. Чем он выше, тем волчок вращается быстрее и это мы сейчас и наблюдаем на Земле. Международная служба вращения Земли (IERS) объявила, что наша планета в 2020 году ускорила своё вращение, причём вновь рекордно – день стал короче на 0,5 секунд, чего не случалось за всю историю наблюдений.

ДЕГАЗАЦИЯ

Усиление водородной дегазации вызывает приток водорода, окисление его и поступление тепла и влаги из недр планеты в тропосферу, океан и литосферу. А выше – это разрушение озонового слоя в стратосфере Арктики и Субарктики. И конечно итог – это повышение температур приземного слоя воздуха, таяние морских льдов и мерзлоты на суше. А в стратосфере — это понижение температуры воздуха. Вот интересно, что все говорят о повышении температур, но никто не говорит о том, что в стратосфере происходит противоположный процесс - понижение температур. И получается, что МГИЭК не способна объяснить в чем его причина, антропогенная гипотеза здесь явно не работает.



Кстати, именно российские ученые нашли причинно-следственную связь аномалий. Основной и главный процесс — это дегазация водорода, разрушающая озоновый слой, о которой говорил В.Л. Сывороткин (у «АН» есть отдельный материал на эту тему). Озоновая аномалия в 2020 году существовала с января по апрель, абсолютно небывалый случай. Она продержалась 4 месяца, без смещений, то есть в одном и том же мете происходило её расширение над полуостровом Таймыр.



Как результат в этом году наблюдалась рекордно высокая температура (за всю историю наблюдений) приземного слоя воздуха в районе Таймыра на широте 60-70 С.Ш., и 100-110 В.Д). Также аномальным было содержание воды в атмосфере (спрашивается откуда она появилась). Плюс к тому, уже как естественное следствие, наблюдалось аномальное сокращение площади льдов в море Лаптевых. В тоже время в стратосфере была отрицательная аномалия и понижение температур.



Профессор считает: «Причина этого в том, что Земля, имеющая грушевидную форму, она устроена так, что расширение в южном полушарии выдавливает ядро земли к северу и этот процесс судя по геомагнитным аномалиям наблюдается с 17 века, ну во всяком случае его можно проследить, так наверно будет правильней. И проявляется он ярче всего у 60-й параллели на глубине около 3000 км. Эта широта давно известна географам и геологам, как критическая. Физическое объяснение этому – это проекция поверхностного слоя ядра».

60-Я ПАРАЛЛЕЛЬ

И что происходит на этой широте? Учёный пояснил: «Лучший индикатор – это землетрясения с большой амплитудой и глубинами очага более 100 км. По данным наблюдений именно здесь мы видим частоту, а если точнее резкий максимум, если усредненно, то частота событий с 1990 по 2021 год в пять раз больше именно на 60-м градусе».



В результате дрейфа ядра Земли происходит снижение озона в атмосфере и именно на этих широтах. Точнее, наиболее серьёзно это наблюдается на широтах 60-65 градусов. Кстати, это падение приходится на годы полного запрещения производства использования озоноразрушающих веществ с 1988 года. Москва подписала совершено пагубный для себя документ 29 декабря 1987 года, а ратифицирован он был в ноябре 1988 года распоряжением Совета Министров СССР от 10.12.1987 № 2663р «О подписании Советским Союзом Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой».

ЧЕЛОВЕК НЕ ВИНОВАТ

Из всего вышесказанного следует озоновую аномалию никак нельзя объяснить антропогенным влиянием человека. И это явление никак нельзя объяснить кроме, как естественным усилением дегазации Земли. Произошёл «скачок» силы тяжести, это и есть изменение центробежной силы вращения Земли и, как следствие - произошло изменение скорости суток. Далее, как последствия, началась активизация различных магматических очагов, которые стали подниматься из недр планеты.



И если взять данные наблюдения с единственной северной станцией за водородом Mace Head в Нидерландах, то мы видим ярко выраженную тенденцию увеличения концентрации водорода в приземном слое атмосферы, который определенно влияет на разрушения озона.



Есть еще причины и следствия, например современное сокращение длительности суток. За последние 50 лет происходит сокращение суток, а точнее - увеличение скорости Земли. Это в противовес тому, что происходило на протяжении трех или 4 веков – скорость вращения Земли в основном уменьшалась. А сейчас увеличивается. Спрашивается - почему? Ответ уже был дан: планета вращается быстрее из-за смещения ядра Земли к северу. Не очень объясненный процесс смещения географического полюса вдоль Гудзонова залива по 102 меридиану восточной долготы, как раз там, где мы видели озоновую аномалию, просуществовавшую более 3 месяцев.

ДРУГОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Рост силы тяжести и ему можно дать два объяснения. Либо это движение ядра к северу и, а может быть или - увеличение общей массы планеты. Происходит расширение Земли под влиянием дрейфа Северного полушария. Мы видим, что у нас удаляется северная Америка от субконтинента Европы и в то же время сближается Африка и субконтинент Европа.



Еще одно яркое свидетельство, это то, что меняются высоты на всех базовых станциях GPS. И максимум прироста этих высот наблюдается на Северном полушарии то есть, на широте проекции ядра. Около 2,5 тыс. датчиков GPS, установленных на земле фиксируют изменения положения земной поверхности и высоты увеличиваются, а это значит, что большая часть Земли увеличивает расстояние земной поверхности от центра земли.



Влияет и увеличение выбросов извержений вулканов, которые тоже активизировались. Мы видим явную тенденцию к увеличению их активности с 1800 года по 2019 год. А это свидетельствует не только об увеличении числа извержений, но и об увеличении числа каналов, по которым магма поступает к земной поверхности, что влияет на естественное расширение Земли.

ДЕЛО В СОЛНЦЕ

Все происходящее на Земле связано с движением Солнца, есть такие циклы в 179 лет, включая периоды, по которым оно движется по вертикали с наибольшей скоростью. Аналогичные траектории движения центра Солнца происходили в 1859- 1885 годы и 1919-1944, когда ни о каком антропогенном влиянии человека на природу не было и речи.

Ну если простым языком, когда Солнце двигалось максимально быстро и максимально на север, это 77-й год позапрошлого века и 30-е годы прошлого века - наблюдалось потепление и ускорение вращения Земли, активизация вулканов и землетрясений и повышение температуры во всей Арктики.

Удивительно, что эти столетние измерения XIX -XX века практически совпадают с изменением траектории Солнца и потеплением на Земле. Таким образом мы можем говорить о том, что реальным источником изменений, а это энергетический источник наблюдений является движение орбитальных планет, которое высасывает дрейф Солнца относительно плоскости и дрейф ядра Земли.