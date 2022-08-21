В ближайшие дни к Земле приблизятся сразу три астероида

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21 августа 2022, 13:09

Фото: НАСА

По данным наблюдения НАСА сразу три астероида разных размеров пройдут недалеко от Земли 22 августа.

Самое близкое расстояние сближения с нами будет у небесного тела под именем «2015 QH3» размером около 13 метров, который пролетит на расстоянии 2 150 000 км.

Другие два астероида размером побольше и пролетят подальше от Земли. 28-метровый астероид «2020 QW3» размером с большой самолет, пролетит на расстоянии 5 390 000 км, а 19-метровый «2022 QR» пройдет от нас на 7 190 000 км.

Любой объект размером больше 150 метров считается потенциально опасным в районе сближения с нами около 7,5 миллиона километров.

Среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 385 000 километров.