Низкий уровень воды на Дунае показал затонувшие немецкие военные корабли Второй мировой

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 августа 2022, 18:17

Фото: РЕЙТЕР/Феджа Грулович

Самая сильная засуха в Европе за последние годы привела могучую реку Дунай к одному из самых низких уровней воды почти за столетие, обнажив десятки начиненных взрывчаткой немецких военных кораблей, потопленных во время Второй мировой войны недалеко от речного портового города Сербии Прахово, сообщает «Рейтер».

Суда были затоплены вдоль Дуная Черноморским флотом нацистской Германии в 1944 году, когда они отступали от наступающих советских войск, затрудняя речное движение во время низкого уровня воды.

Засуха этого года, рассматриваемая учеными как следствие глобального потепления, обнажила более 20 громадин на участке Дуная недалеко от Прахово в восточной Сербии, многие из которых все еще содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ и представляют опасность для судоходства.

«Немецкая флотилия оставила после себя большую экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахово», - сказал 74-летний Велимир Траилович, пенсионер из Прахово, который написал книгу о немецких кораблях.

Работники местной рыбной промышленности также подвергаются риску, в том числе из Румынии, которая находится прямо через реку.

Месяцы засухи и рекордно высокие температуры привели к затруднению речного движения на жизненно важных артериях в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию. В Сербии власти прибегли к дноуглубительным работам, чтобы сохранить судоходные полосы на Дунае открытыми.

Разбросанные по дну реки, некоторые из кораблей по-прежнему могут похвастаться башнями, командными мостами, сломанными мачтами и скрученными корпусами, в то время как другие лежат в основном под песочными берегами.