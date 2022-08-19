Затопленный водохранилищем испанский Стоунхендж вновь показался на поверхности

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19 августа 2022, 15:29

Фото: Соцсети

Затопленный водохранилищем Вальдеканьяс в течение десятилетий, из-за сильной засухи дольмен Гуадалпераль был полностью открыт, как и два лета назад. Историческое чудо, называемое испанским Стоунхенджем, до сих пор было замечено только четыре раза, сообщает «Аrkeonews».

Специалисты считают, что потрясающий круг из десятков мегалитических камней, официально называемых гуадальперальскими дольменами, существует с 5000 года до нашей эры.

Погребенный более полувека под водами водохранилища Вальдеканьяс (Касерес), дольмен Гуадалперала показался на поверхности в результате сильной засухи в Испании.

По словам чиновников, уровень воды в водохранилище упал до 28%, поскольку Испания переживает самую сильную засуху за последние 60 лет.

Дольмен Гвадалпераля представляет собой коллекцию из 150 крупных гранитных камней, расположенных в круглой структуре, охраняемой менгиром (стоящим камнем), вырезанным со змеиными и чашечными мотивами. Термин «дольмен» относится к древней структуре, в которой стоящие камни поддерживают большой камень, образуя камеру — структуру, часто используемую для гробниц раннего неолита.

Дольмен Гвадалперала, также известный как испанский Стоунхендж, обнаружен из-за отступающих вод водохранилища Вальдеканас на окраине Эль-Гордо, Испания.

Скорее всего он когда-то имел курганную вершину, а камера внутри, возможно, функционировала как гробница, религиозное место или торговый пост вдоль реки Тежу на юго-востоке Испании.

Это древнее место было впервые обнаружено немецким археологом Хуго Обермайером в 1926 году. В 1963 году, под властью Франсиско Франко, правительство затопило область, содержащую дольмен, чтобы создать водохранилище Вальдеканьяс.

До последней засухи, поразившей Европу летом 2019 года, над ватерлинией были видны только кончики самых крупных мегалитов, и в этом году мы смогли увидеть их снова. При рекордно низком уровне воды дольмен появился в полном объеме.