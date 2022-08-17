Из-за засухи США частично перекроет водоснабжение в некоторые штаты и Мексику

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17 августа 2022, 14:25

Фото: Соцсети

Поставки воды в некоторые штаты США и Мексику будут сокращены, чтобы избежать «катастрофического обвала» реки Колорадо, заявили во вторник официальные лица Вашингтона, сообщает «phys.org».

«Чтобы избежать катастрофического коллапса речной системы Колорадо и будущего неопределенности и конфликтов, использование воды в бассейне должно быть сокращено», - сказала Таня Трухильо, помощник министра по водным ресурсам и науке в Министерстве внутренних дел США.

Более двух десятилетий осадки выпадали на территории значительно ниже среднего и оставили реку — источник жизненной силы западной части Соединенных Штатов — на критических уровнях, поскольку изменение климата ухудшает естественный цикл засухи.

Несмотря на годы предупреждений и крайний срок, установленный Вашингтоном, штатам, которые зависят от реки, не удалось договориться о плане сокращения их использования, и во вторник федеральное правительство заявило, что вмешивается.

Ассигнования Аризоны от реки упадут на 21 процент в 2023 году, в то время как Невада получит на восемь процентов меньше. Ассигнования в Мексике сократятся на семь процентов.

Калифорния, крупнейший потребитель воды реки и самый густонаселенный из западных штатов, не пострадает в следующем году.

Река Колорадо поднимается в Скалистых горах и прокладывает себе путь через Колорадо, Юту, Аризону, Неваду, Калифорнию и северную Мексику, где она впадает в Калифорнийский залив.

Река питается главным образом снежным покровом на больших высотах, который медленно тает в течение теплых месяцев.

Но уменьшение количества осадков и более высокие температуры, означают, что выпадает меньше снега, а тот снег что существует, тает быстрее.

Как следствие, в реке не так много воды, которая снабжает десятки миллионов людей и бесчисленные акры сельскохозяйственных угодий.

Штаты, которые используют воду, были задействованы в переговорах о том, как сократить использование, но пропустили крайний срок в понедельник, чтобы заключить сделку, поэтому Вашингтон вмешался.

Чиновники в штатах, расположенных выше по течению, обрушились с критикой и протестами, потому что они считают несправедливым урегулирование, а Калифорния освобождена от любых сокращений.

«Для Аризоны неприемлемо продолжать нести непропорциональное бремя сокращений в интересах других, кто не внес свой вклад», — говорится в заявлении Тома Бушацке, директора Департамента водных ресурсов штата, и Теда Кука, генерального менеджера проекта Центральной Аризоны.

Усугубляющийся кризис засухи, влияющий на бассейн реки Колорадо, обусловлен последствиями изменения климата, включая экстремальную жару и низкое количество осадков.

Запад Соединенных Штатов страдает от засухи, которая длится уже 23-й год, худший эпизод за более чем 1000 лет.