Редкие гробницы гладиаторов были обнаружены в древнем городе в Турции

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14 августа 2022, 11:30

Фото: www.stockvault.net

Археологи обнаружили редкие гробницы гладиаторов в древнем городе Анаварза, расположенном в Турции и известным в истории как «Непобедимый город», который выделяется своими великолепными воротами и валами, а также первой двухполосной дорогой древнего мира, сообщает «Аrkeonews».

Хотя неизвестно, когда Анаварза была первоначально основана, знания о городе появляются впервые в эллинистический период.

Анаварза была важным торговым центром в тот период из-за своего стратегического расположения, соединяющего Центральную Анатолию с Сирией. Однако, как только римский император Септимий Север наградил его, город начал испытывать свое богатство во 2-м веке нашей эры.

Анаварза со временем приобрела значение, в конечном итоге став «столицей Киликии» в 408 году.

История Анаварза насчитывает около 2000 лет. Доктор Фатих Гюльшен из Университета Чукурова, в этом сезоне проводит раскопки на месте возле амфитеатра и театральных секций.

При раскопках в амфитеатре были найдены следы гладиаторских гробниц, которые сражались друг с другом или с хищниками на арене в Древнем Риме.

Отметив, что они нашли гробницы недалеко от амфитеатра, Гюльшен сказал, что они считают, что гладиаторы сражались здесь.

«Мы знаем, что они организовывали здесь не только гладиаторские бои, но и водные виды спорта, игры и фестивали», - сказал Гюльшен, отметив, что амфитеатр в Анаварзе является одним из четырех таких примеров в Анатолии.

Гюльшен отметил, что они рассчитывают обнаружить кости гладиаторов и некрополь в своих раскопках и пролить больше света на историю древнего места.

Анаварза, название «Метрополис», была основана вместе с замком, банями, церквями, триумфальной аркой, акведуками и скальными гробницами, стадионом и древним театром.

В городе также есть первая и самая старая в мире улица, дорога длиной 2 700 метров и шириной 34 метра, украшенная колоннами высотой 1,5 метра.

Анаварза несет в себе следы многих важных цивилизаций человеческой истории, таких как эллинистическая, римская, византийская, армянская и османская.