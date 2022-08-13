Паукообразные могут спать и даже видеть сны

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13 августа 2022, 12:26

Фото: www.stockvault.net

В новом исследовании Университета Констанца в Германии прыгающие пауки (Evarcha arcuate), похоже, демонстрируют сходные модели сна с людьми. Представьте себе паука, свисающего с шелковистой нити, такого же неподвижного, как труп, пока его восемь ног неожиданно не задрожат.

Эти пауки могут достичь быстрого сна движения глаз (REM), стадии, на которой происходит большинство сновидений, сообщает «live scienc».

Исследователи использовали камеры для изучения прыгающих пауков, пока они спали, наблюдая за движениями глаз и тел паукообразных в течение всей ночи. Подергивающие движения, которые команда наблюдала, когда пауки дремали, были похожи на те, которые наблюдались у людей и других млекопитающих, таких как собаки, а также у неявных рептилий и головоногих моллюсков во время быстрого сна.

Открытие произошло неожиданно для ведущего автора исследования Даниэлы К. Рёслер, поведенческого и эволюционного эколога. Первоначально она планировала изучить реакцию паукообразных на 3D-печатные модели хищных пауков. Но ее исследования пошли быстрым путем, когда она наблюдала пауков, пока они спали, в какой-то момент она даже подумала, что они мертвы.

Поначалу паук просто неподвижно висел. Но в конце концов его ноги начали дергаться, вместе с брюшком и шелковыми спиннеретами. В какой-то момент его ноги свернулись вверх. Весь показ длился около минуты и «периодически повторялся в течение ночи».

Они просто неконтролируемо дергались таким образом, что действительно выглядели очень похоже на то, когда собаки или кошки видят сны и имеют свои маленькие фазы REM.

Для исследования специалисты использовали инфракрасную камеру для записи 34 молодых пауков. Они стали свидетелями «безошибочных движений глазных трубок», которые не происходили в другое время во время циклов сна пауков. Согласно статье, прыгающие пауки имеют подвижные трубки сетчатки, которые помогают им перенаправлять взгляд, а у пауков эти движения можно увидеть через их экзоскелет, который остается полупрозрачным в молодости.

Движения сетчатки пауков происходили одновременно со скручиванием и подергиванием ног, которые похожи на движения конечностей, наблюдаемые у других животных, испытывающих быстрый сон. И хотя ученые не могли легко наблюдать движения сетчатки у взрослых прыгающих пауков, они задокументировали подобные движения ног, происходящие через регулярные промежутки времени во время сна.

До этого исследования не так много было известно о паттернах сна пауков и других беспозвоночных, поскольку изучение быстрого сна по-прежнему в значительной степени сосредоточено на млекопитающих и птицах. Однако ученые уже зафиксировали подобные действия у двух других беспозвоночных: осьминогов и каракатиц.