США в июле установили новый рекорд по ночному теплу

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13 августа 2022, 11:52

Фото: Соцсети

Жаркие ночи в США не дают отдыха после дневной жары. В июле был установлен новый антирекорд по ночному теплу. Обычно ночные прохлады дают небольшое облегчение от испепеляющей жары дня для людей, животных, растений и электрической сети, но не этим летом сообщили метеорологи.

Средняя низкая температура для Нижних 48 штатов в июле составила 17,6 по Цельсию, что побило предыдущий рекорд, установленный в 2011 году, на несколько сотых градуса. Эта отметка является не только самым жарким ночным средним показателем за июль, но и за любой месяц за 128 лет ведения учета, сказала климатолог Национального управления океанических и атмосферных исследований Карин Глисон.

Ночной минимум июля был более чем на 1,7 по Цельсию теплее, чем в среднем по 20-му веку, пишет «phys.org».

Ученые уже давно говорят о ночных температурах, отражающихся во все более жарких минимальных показаниях, которые обычно происходят после захода солнца и до восхода солнца, что имеет решающее значение для здоровья.

«Когда у вас есть дневные температуры, которые находятся на рекордно высоких температурах или близки к ним, и у вас нет этого восстановления в течение ночи с охлаждением температуры, это создает большой стресс для растений, животных и людей», — сказал Глисон в пятницу.

В Техасе, где среднемесячный дневной максимум впервые превысил 37,8 по Цельсию в июле, а электрическая сеть была напряжена, средняя ночная температура была 23,5 по Цельсию, что на 2,2 градуса выше среднего показателя 20-го века.

Это был месяц тепловых волн, в том числе Великобритания побила свой рекорд тепла за все время.