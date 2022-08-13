Кировская область направит повторную просьбу о ликвидации кильмезского ядомогильника

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13 августа 2022, 11:31

Фото: www.stockvault.net

Ядомогильник в Кировской области на первом этапе отбора не был включен в список объектов, подлежащих обследованию Росприроднадзора, из-за того, что расположен на землях гослесфонда, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, с 1950-х годов в Кильмезском районе размещались отходы I и II классов опасности, всего здесь захоронено около 590 тонн опасных отходов (хлорорганические, ртутьсодержащие, фосфорорганические и мышьяксодержащие соединения). Несколько лет область направляла заявки на получение федеральных средств для решения проблемы, однако получала отказы.

По данным регионального министерства охраны окружающей среды, сейчас на объекте ведется ежегодный экологический мониторинг.