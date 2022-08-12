Темпы потепления Арктики в четыре раза выше, чем в среднем по миру

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12 августа 2022, 12:57

Фото: Соцсети

Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

С 1979 по 2021 год темпы потепления составляли в среднем 0,75 градуса Цельсия за десятилетие, что превышает среднемировое значение — 0,19. Об этом сообщает «pogoda.mail» со ссылкой на исследование Метеорологического института Финляндии.

Финские ученые проанализировали данные по температурам с 1979 по 2021 год и вычислили, что темпы потепления в Арктике составили в среднем 0,75 градуса Цельсия за десятилетие. Они также обнаружили, в отдельных регионах Крайнего Севера температура росла еще быстрее. В частности, атмосфера над Баренцевым морем нагревалась в семь раз интенсивнее из-за рекордного сокращения площади морского льда.

Предыдущие исследования, согласно которым Арктика нагревалась только в два раза быстрее общемирового уровня, существенно недооценивали масштаб изменения климата в регионе.