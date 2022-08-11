Хищная птица была обнаружена возле одного из домов Талдома

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11 августа 2022, 15:26

Фото: unsplash

Жители Талдома обнаружили во дворе крупную хищную птицу, об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Как оказалось, пернатый родом из семейства ястребиных – канюк.

Такие птицы нередко встречаются в этом регионе. Туда он попал не случайно, а потому что повредил крыло.

Жители поспешили сообщить о находке в соцсетях и узнать, что же делать с пострадавшим дальше. Интернет-пользователи посоветовали перевезти птицу в центр помощи диким животным.

«Жители города дали правильный совет. В этом месте у хищника появится возможность реабилитироваться, а позже его выпустят на свободу. Каюки действительно водятся вокруг Талдома. Очевидно, что это молодая птица, она заблудилась и получила травму», - сообщила председатель Московского областного отделения Русского общества сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира Ольга Гринченко