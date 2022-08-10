Сухие грозы вызывали одни из самых разрушительных и дорогостоящих лесных пожаров в Калифорнии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 августа 2022, 18:18

Фото: Соцсети

Новое исследование показало, что вспышки сухих гроз являются основной причиной некоторых из крупнейших вспышек лесных пожаров в современной истории Калифорнии. Несмотря на это, сухие молнии оставались в значительной степени недостаточно изученными в этом регионе — до сих пор, сообщает «phys.org».

«Лесные пожары представляют собой растущую угрозу в Калифорнии, поскольку климат продолжает нагреваться. В отличие от антропогенных пожаров, которые происходят в одном месте, вспышки молний могут поражать несколько мест и вызывать многочисленные одновременные лесные пожары, создавая существенную проблему для реагирования на пожары», - говорит Дмитрий Калашников, докторант и ведущий автор статьи.

«Это произошло недавно в 2020 году, когда несколько пожаров, вызванных молниями, сожгли почти миллион гектаров по всему региону, а другие известные широко распространенные вспышки лесных пожаров, вызванные молниями, также произошли в 1987 и 2008 годах».

Команда университета штата Вашингтон в Ванкувере использовала ежедневные подсчеты молний из Национальной сети обнаружения молний и наблюдения за осадками с 1987 по 2020 год в сочетании с повторным анализом атмосферы, чтобы охарактеризовать климатологию сухих молний и связанные с ними метеорологические условия в течение теплого сезона (май-октябрь), когда риск лесных пожаров наиболее высок.

Они обнаружили, что влага и нестабильность высоко в атмосфере — над жаркой, сухой, нижней атмосферой — были ключевыми факторами сухих молний во всех регионах центральной и северной Калифорнии и что широко распространенные вспышки сухих молний могут произойти в любое время с мая по октябрь, даже в «тихие» годы для молниеносной активности.

Классифицировав широко распространенные периоды возникновения сухих молний, они смогли идентифицировать четыре различные крупномасштабные атмосферные модели, связанные со вспышками, которые характеризуются различными конфигурациями погодных систем.

Более того, они обнаружили, что почти половина (46%) молний, которые ударили в землю в этот период времени пришлись на сухие грозы.

«Понимание метеорологии сухих молний в этом регионе может информировать прогнозирование возможных возгораний лесных пожаров, помогая лучше сдерживать будущий риск возгорания в Калифорнии и может помочь усилиям по тушению пожаров, поскольку ресурсы пожаротушения могут быть стратегически предварительно размещены в зонах риска», - объясняет Дипти Сингх, соавтор статьи.