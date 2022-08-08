Недоедающая белуха, которая заплыла во французскую реку Сену, все ещё жива

Надежды на спасение животного, которое впервые было замечено во вторник в реке Сене, протекающей через Париж к Ла-Маншу, угасают, сообщает «Рhys.org».
С пятницы кит находится между двумя шлюзами примерно в 70 километрах к северу от французской столицы.
Спасатели рассматривают последние варианты по извлечению животного из Сены, поскольку теплая и пресная вода реки вредит здоровью белухи. Белухи обычно встречаются только в холодных арктических водах.
Животное бдительно, но не ест. Спасатели периодически кидают замороженную рыбу, но кит отказывается от еды. Возможно животное приболело и плохо себя чувствует, а возможно белуха находится в сильнейшем стрессе.
Одной из альтернатив было бы открытие шлюзов в надежде, что белуха будет плыть в сторону Ла-Манша, заявили власти. Открытие шлюзов таит в себе риск того, что кит будет двигаться дальше вверх по реке в сторону Парижа, что будет еще более катастрофическим.
В субботу ветеринары ввели «витамины, чтобы стимулировать аппетит» у незваного гостя, говорится в заявлении полиции в воскресенье в департаменте Эр в Нормандии, который контролирует спасательные работы.
По данным французской обсерватории Пелагис, специализирующейся на морских млекопитающих, ближайшая популяция белухи находится у архипелага Шпицберген, к северу от Норвегии, в 3000 километрах от Сены.
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