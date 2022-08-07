Франция даст витамины белухе, застрявшей в Сене

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7 августа 2022, 17:09

Фото: www.stockvault.net

Явно истощенный кит был впервые замечен во вторник в реке, которая течет через Париж в Ла-Манш. К субботе он находился примерно в 70 километрах к северу от французской столицы. Французские власти готовились к субботе, чтобы дать витамины белухе, которая проплыла вверх по реке Сене, когда они мчались, чтобы спасти недоедающее млекопитающее, которое до сих пор отказывалось от пищи, пишет «Рhys.org».

«Кит довольно истощен и, похоже, испытывает проблемы с едой», — сказала журналистам Изабель Дорлиат-Пузе, высокопоставленный полицейский чиновник в департаменте Эр в Нормандии, который курирует спасательную операцию.

Спасатели пытались кормить ее замороженной сельдью, а затем живой форелью, но она, похоже, тоже ее не приняла. Есть надежда, что инъекция животному витаминов будет стимулировать его аппетит, сказала она.

Власти решают, держать ли животное в водном пути, чтобы оно могло восстановить аппетит или направить его обратно к морю, сказала она, добавив, что решение еще не принято.

Она сказала, что на его бледной коже появились небольшие пятна, но ученые еще не определили, являются ли они естественным явлением из-за пресной воды или признаков проблем со здоровьем.

В пятницу Жерар Маугер (Gerard Mauger) из общества морских разговоров GECC сказал AFP, что несмотря на то, что он является особенно общительным млекопитающим, «он ведет себя так же, как и вчера, кажется очень пугливым. Он поднимается на поверхность только ненадолго, за которым следуют длительные погружения».

Основываясь на записях гидролокатора, он также испускал очень мало щебетаний и быстрых сигналов, которыми известны киты, что вызывает дополнительные опасения по поводу здоровья животного.

Белухи обычно встречаются только в холодных арктических водах, и хотя они мигрируют на юг осенью, чтобы питаться по мере образования льда.

Это только второе зарегистрированное наблюдение белухи во французской реке с 1948 года, когда рыбак в устье реки Луары нашел ее в своих сетях.