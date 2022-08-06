Из-за лесных пожаров в воздухе Якутска выявили превышение химических веществ

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6 августа 2022, 14:04

Фото: www.stockvault.net

Мониторинг атмосферного воздуха в Якутске зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации веществ. Такая ситуация продолжается шестой день по причине непрекращающихся лесных пожаров в регионе, сообщает ТАСС.

«По результатам утренних замеров атмосферного воздуха в городе Якутске на 09:00 (03:00 мск) часов 06.08.2022 года установлено превышение ПДК в двух пробах по диоксиду азота до 1,2 раза», - говорится в сообщении Росприроднадзора.

За сутки в регионе ликвидировано 29 лесных пожаров на площади свыше 32,2 тыс. га. Действует 54 лесных пожара на общей площади 238 807 га. Ведется тушение 11 лесных пожаров на общей площади 57 996 га.

С 19 июля на территории республики действует режим чрезвычайной ситуации.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны, общая площадь лесов в Республике Саха составляет 256,1 млн га (83,4% его территории).

Площадь лесных пожаров в регионах РФ за сутки увеличилась до 143,5 тыс. га.

Продолжаются работы по тушению пожара в заповеднике «Малая Сосьва» на площади почти 1,9 тыс. га в Ханты-Мансийском автономном округе.