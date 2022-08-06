Росгидромет подготовил прогноз на неделю о опасных явлениях в реках, озерах и водохранилищах РФ

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6 августа 2022, 13:08

Фото: Соцсети

В Республике Крым с 5 августа ожидается рост уровня воды, возможно достижение неблагоприятных отметок. Такая же ситуация наблюдается в Северной Осетии – Алании в малых реках горных районов.

5-6 августа ожидается рост уровня воды, возможно достижение неблагоприятных отметок в Ингушетии, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии и в некоторых районах Забайкальского края.

Так в реках Чернышевского, Могочинского, Тунгиро-Олекминского Каларского районов Забайкалья ожидается резкий рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок с подтоплением пойм, дорог, мостов и приусадебных участков с 5 по 7 августа.

По прогнозам с 5 по 9 августа возможны формирования паводков в населенных пунктах в поймах рек и рост уровня воды до категории неблагоприятных явлений в Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

По данным Росгидромета за 2021 год наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах на границе РФ, как и в предыдущие годы, были органические вещества и соединения металлов (железо, медь, марганец), а наиболее загрязненными сохранились участки рек на границе с Норвегией, Украиной, Республикой Беларусь, Казахстаном и Китаем.

По наблюдения за состоянием морских вод в 2021 году к загрязненным относится: бухта Золотой Рог залива Петра Великого, район п. Лопатин и г. Махачкала Дагестанского взморья, взморье рек Терек, Сулак в районе Каспийска, акватория порта Пригородное в заливе Анива (Охотское море).