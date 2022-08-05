В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы

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5 августа 2022, 12:15

Фото: Соцсети

В результате продолжительной засухи и высоких температур пересох источник Темзы. Гидрологи и климатологи говорят, что это происходит впервые за всю историю наблюдений. В то же время синоптики предупреждают о дальнейших высоких температурах в Британии, пишет «Тhe guardian».

Исток реки сместился от своей официальной начальной точки за пределами Сайренсестера, и в настоящее время находится более чем в 8 км вниз по течению.

«В условиях нашего изменяющегося климата мы можем предвидеть, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться, с усилением конкуренции за истощающиеся ресурсы и разрушительным воздействием на водную флору и фауну», - сообщил директор по политике и науке в Rivers Trust Роб Коллинз.

Статистика Метеобюро показала, что июль этого года был самым сухим июлем для Англии с 1935 года и самым сухим июлем за всю историю наблюдений для Восточной Англии, юго-восточной и южной Англии.

В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой и побила предыдущий рекорд достигнув температуры в 40,3 градуса.