Окаменелости девятиметровой доисторической морской ящерицы обнаружены в Техасе

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5 августа 2022, 09:14

Фото: www.stockvault.net

Энтузиаст-любитель, Крузе шел пешком возле реки Северная Сера в Техасе, примерно в 120 километрах к северо-востоку от Далласа. Внизу по скалистому руслу ручья он увидел кусок позвоночника доисторического существа, сообщает «Рhys.org».

Крузе нашел окаменелые кости, принадлежащие мозазавру, 9-ти метровой морской ящерицы, которая правила морями около 80 миллионов лет назад.

Недавно палеонтологи из Музея природы и науки Перо выкопали окаменелости из мягкой глинистой породы русла ручья. Они раскопали части черепа мозазавра, нижние челюстные кости и несколько позвонков из его позвоночника.

Несмотря на то, что мозазавры давно вымерли, изучение прошлого может дать нам окно в настоящее. Выяснение того, что ели эти существа и как они взаимодействовали с окружающей средой, может помочь палеонтологам уточнить картину того, какой была жизнь миллионы лет назад.

В 1920-х годах у фермеров была проблема с рекой Северная Сера. Многочисленные изгибы реки вызывали затопление сельскохозяйственных угодий во время дождя. В результате река была выпрямлена, чтобы помочь воде стекать быстрее.

По сей день дождевая вода быстро разрушает мягкую породу, раскрывая кусочки прошлого.

«Это идеально подходит для охотников за окаменелостями, потому что, когда идет дождь, он размывает почву и высвобождает все это наружу», — сказал Крузе.

Это не удивительно для Рона Тыкоски, директора палеонтологии Музея Перо и куратора палеонтологии позвоночных.

Он говорит, что 80 миллионов лет назад почти весь центральный Техас был под водой. Мелкая, теплая морская вода и обилие пищи в этом районе создали идеальную среду обитания для таких существ, как мозазавры.

«Представьте себе 10-ти метрового плавающего остроносого дракона Комодо с ластами и раздвоенным хвостом», — сказал он.

Мозазавры по поведению были похожи на больших белых акул или косаток доисторических времен. Как главные морские хищники, они ели черепах, акул и даже друг друга.

Раскопки начались в середине июля на сухом русле ручья, выложенном глинистой коричневой и серой породой.

Удаление остатков огромнейшей ящерицы из русла ручья — непростая задача. Чтобы вытащить окаменелости, пришлось аккуратно копать в скале, используя кирки и лопаты.

Чтобы отличить камень от кости, команда исследователей, приглашенная для раскопок ящера, слегка постукивали по скалистой области металлическим зондом. Если это была мягкая порода, то она отрывалась от русла ручья с небольшой силой, беззвучной. Если это была кость, она издавала острый металлический звонок о зонд.

Весь процесс занял около недели.

Во время своего первоначального расследования команда заметила больше костей морской ящерицы, выступающих из русла ручья. Но они не могли добраться до них, не растоптав челюстные кости, которые они уже нашли.

Команда планирует вернуться осенью с лучшим оборудованием и обновленным планом раскопок, чтобы оттянуть русло ручья и раскрыть остальную часть мозазавра.

Как только они получат все окаменелости, они могут сравнить их с другими скелетами мозазавров, чтобы увидеть, как существа развивались с течением времени, или изучить зубы этого мозазавра, чтобы определить, что он ел среди доисторического ландшафта существ.

Это яркий пример остатков нашего доисторического прошлого, лежащих под нами.