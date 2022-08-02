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Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В России появится первый экологичный город

, 12:10

В России появится первый экологичный город
Фото: соцсети

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что город Байкальск в Иркутской области станет первым в России экологичным городом, сообщает «c-o-k.ru».

Согласно новой утвержденной программе социально-экономического развития до 2040 года, созданной с современными требования экологических стандартов, Байкальск претендует на звание первого в России экологичного города.

Благодаря масштабной уборке накопленного вреда, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского ЦБК, а также программе развития города с учетом экологических стандартов, он станет визитной карточкой экотуризма», — подчеркнула Абрамченко.

Также в регионе действуют программы по экологическому оздоровлению озера Байкал, строгие правила по очистке сточных вод, утилизации мусора и жесткие строительные нормы.

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