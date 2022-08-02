В Якутии пожарами охвачено более двухсот гектар

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 августа 2022, 11:32

Фото: www.stockvault.net

На утро 2 августа пожары в Якутии насчитывают 105 очагов, из них тушат — 84. Общая площадь лесных пожаров составляет более 226 тыс. га, новых возгораний — свыше 1,4 тыс. га.

По прогнозам синоптиков в ряде районов ожидаются сильные порывы ветра, что может неблагоприятно сказаться на разрастание огня.

«Решениями КЧС приостановлено тушение 84 лесных пожаров на общей площади 185 296 га и двух ландшафтных пожаров на землях иных категорий на площади 42 га», — сказал заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

В Среднеколымском улусе Якутии, со 2 августа вводится режим чрезвычайной ситуации. Сейчас там два очага, один из которых действует недалеко от села Налимск.

Сегодня по прогнозу гидрометеорологических служб, в центральных, южных, нижнеленских и северо-восточных районах - кратковременные дожди, в Кобяйском, Жиганском - местами ливни и грозы.

1 августа в регионе насчитывалось 96 очагов, огнём было пройдено почти 184 тыс. га лесной территории.

По данным службы Авиалесоохраны общая площадь природных пожаров на территории России выросла за сутки почти на 8 тысяч гектар. В ведомстве отметили, что на территории РФ на 2 августа зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади 87 364 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Из них на Якутию приходится более половины зарегистрированных пожаров в стране.

Пожароопасный сезон продлится до конца августа, считают специалисты, правда если погода останется жаркой и ветряной, то возможно опасность будет сохраняться до конца сентября, до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова.