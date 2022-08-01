Из-за таяния снега в Альпах закрываются пешеходные маршруты

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1 августа 2022, 15:52

Фото: www.stockvault.net

Таяние льдов и ледников, вызванное жарой в Европе, заставило закрыть популярные альпийские пешеходные маршруты. Альпы обычно принимают тысячи туристов каждое лето, но более теплая погода вызвала опасные условия на их обычно безопасных маршрутах, сообщает «Independent».

Беспрецедентно высокие температуры в Великобритании и Европе вызвали широко распространенные разрушения, поскольку температура достигла максимумов 47 C.

Маршруты в Монблан, который находится между Францией, Италией и Швейцарией, и Маттерхорн были вынуждены закрыться из-за того, что стали опасны, после чего многие туры были приостановлены.

Пьер Матей, глава Швейцарской ассоциации горных гидов, сказал: «В настоящее время в Альпах есть предупреждения о примерно дюжине вершин, включая символические, такие как Маттерхорн и Монблан.

«Обычно мы видим такие закрытия в августе, но сейчас они начались в конце июня и продолжаются в июле», — добавил он.

Как сообщается, впервые за столетие горные гиды также воздерживаются от проведения экскурсий на горную вершину Юнгфрау в Швейцарии.