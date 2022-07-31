Исследование: Более быстрый рост может помочь бактериям удалить пластиковые отходы озера

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31 июля 2022, 12:09

Фото: Соцсети

Химические вещества, просачивающиеся из пластиковых отходов, заставляют бактерии расти быстрее в европейских озерах, согласно новому исследованию, которое, по словам авторов, может обеспечить естественный способ удаления пластикового загрязнения из пресноводных экосистем, пишет «phys.org».

Микропластик был обнаружен практически во всех уголках земного шара — от самых высоких ледников до дна самой глубокой морской впадины — но влияние пластикового загрязнения в озерах изучено менее хорошо, чем в океанах.

Когда пластиковые материалы, такие как пакеты, разрушаются в воде, они выделяют простые углеродные соединения, немного отличающиеся от тех, которые образуются, когда органическое вещество, такое как веточки и листья, распадается.

Исследователи из Кембриджского университета хотели увидеть, какое влияние эти соединения оказывают на популяции бактерий в 29 озерах по всей Скандинавии.

Они взяли небольшие куски пластиковых пакетов из четырех крупных британских торговых сетей и держали их в воде, пока не были высвобождены углеродные соединения.

Затем они наполняли стеклянные бутылки водой из каждого озера, смешивая небольшое количество пластиковой воды с половиной этих образцов.

В воде с соединениями, полученными из пластика, бактерии удвоились в массе в течение 72 часов и уже поглотили около половины углерода, присутствующего в образцах.

В целом, они обнаружили, что бактерии в пластиковых образцах воды росли почти в два раза легче (в 1,72 раза), чем озерные бактерии без добавления пластиковой воды.

Эндрю Таненцап из Департамента наук о растениях Кембриджского университета сказал, что исследование показало глубокое влияние пластикового загрязнения, вероятно, на пресноводные водоемы, где присутствуют отходы.

«Это похоже на то, как пластиковое загрязнение вызывает аппетит бактерий», — сказал он.

«Это говорит о том, что пластиковое загрязнение стимулирует всю пищевую сеть в озерах, потому что больше бактерий означает больше пищи для более крупных организмов, таких как утки и рыбы».

Исследование показало, что бактерии лучше удаляют пластиковое загрязнение в озерах с меньшим количеством уникальных природных соединений углерода, потому что было меньше природных источников пищи.

Пластмассы «не только наносят ущерб экосистемам на макроуровне, они также содержат химические вещества, которые выщелачиваются и сохраняются после того, как пластиковый пакет вылавливается из воды.

Результаты показали, что в некоторых местах определенные типы бактерий могут быть использованы, чтобы помочь разрушить пластиковые отходы.