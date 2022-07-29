В бассейне реки Горная Обь обнаружили воинские доспехи и древнюю керамику

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29 июля 2022, 12:37

Фото: Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа

Поразительные артефакты нашли ямальские археологи в поселении Товыгорт в ЯНАО в бассейне реки Горная Обь. В Научном центре изучения Арктики рассказали, что предметы быта древних людей и редкие пластины от панциря древнего воина нашли на месте поселения, которое являлось местом встреч древних людей на протяжении нескольких веков.

Во время экспедиции ученые сделали два раскопа площадью 72 «квадрата». В первом нашли фрагменты керамической посуды начала первого тысячелетия нашей эры и обломок каменного орудия, предположительно, эпохи бронзы.

Неожиданной находкой стали скопления пластин - наборы панциря древних воинов, использовавшихся в комплекте доспех.

Во втором раскопе нашли еще больше обломков посуды и остатки большого кострища с десятками разбитых горшков, костями копытных животных, птиц и рыбы. Археологи пришли к выводу, что это остатки трапезы, сообщает «vesti-yamal».