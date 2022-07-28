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28 июля 2022, 13:51

Фото: Соцсети

Обеспокоенные жители спали на улице после того, как сотни афтершоков потрясли пострадавшие от землетрясения северные Филиппины, сообщили местные жители в четверг, когда президент Фердинанд Маркос-младший проинспектировал ущерб в регионе, сообщает «phys.org».

Пять человек погибли и более 150 получили ранения, когда землетрясение магнитудой 7,0 баллов произошло в малонаселенной провинции Абра в среду утром.

Мощное землетрясение прокатилось по горной местности, опрокидывая здания, вызывая оползни и сотрясая высотные башни в сотнях километров в столице Маниле.

«Афтершоки происходят почти каждые 20 минут, по 15 минут со вчерашнего дня», - сказал Реджи Толентино, владелец ресторана в столице провинции Абра Бангуеде.

«Многие спали на улице прошлой ночью, почти каждая семья».

Некоторым семьям были предоставлены модульные палатки для проживания. Маркос-младший призвал людей подождать, пока их дома будут проверены, прежде чем возвращаться обратно.

Сотни зданий были повреждены или разрушены, дороги были перекрыты оползнями, а в пострадавших районах было отключено электричество.

С момента землетрясения было зарегистрировано более 800 афтершоков, в том числе 24, которые были достаточно сильными, чтобы чувствоваться, сообщает местное сейсмологическое агентство.

Ожидается, что афтершоки будут продолжаться в течение «нескольких недель», сказал Ренато Солидум, директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, на брифинге под председательством Маркоса-младшего.

Филиппины регулярно сотрясают землетрясения из-за своего расположения на тихоокеанском «Огненном кольце», дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается от Японии через Юго-Восточную Азию и через Тихоокеанский бассейн.

Землетрясение в среду было одним из самых сильных, зарегистрированных на Филиппинах за последние годы, и ощущалось на участках острова Лусон, самого густонаселенного в архипелаге.

В октябре 2013 года землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Бохол в центральной части Филиппин, убив более 200 человек и вызвав оползни.

Старые церкви на родине католицизма на Филиппинах сильно пострадали. Почти 400 000 человек были перемещены, а десятки тысяч домов были повреждены.

Мощное землетрясение изменило ландшафт острова, и «разрыв земли» подтолкнул участок земли примерно на три метра, создав стену скалы над эпицентром.

В 1990 году землетрясение магнитудой 7,8 балла на севере Филиппин привело к разрыву грунта протяженностью более ста километров.

По оценкам, число погибших составило более 1 200 человек, при этом зданиям в Маниле был нанесен серьезный ущерб.