Археологи обнаружили человеческие следы ледникового периода в пустыне Юты

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28 июля 2022, 12:40

Фото: www.stockvault.net

Научный сотрудник Корнелльского университета, обнаружил 88 сохранившихся человеческих следов на щелочных равнинах на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта США. Следам, которые они случайно обнаружили, как полагают исследователи, более 12 000 лет, сообщает «Аrkeonews».

Дополнительные исследования проводятся, чтобы подтвердить открытие, но это не первые следы, обнаруженные в Соединенных Штатах. Национальный парк Уайт-Сэндс в Нью-Мексико был первым местом, где были обнаружены человеческие следы плейстоценового возраста.

Согласно самым последним исследованиям, люди жили в бассейне Тулароса и Северной Америке не менее 23 000 лет. Раньше считалось, что люди впервые пришли в Северную Америку ближе к 13 500–16 000 лет назад.

На западной площади Национального парка Белые пески были проведены исследования путем рытья траншеи в гипсовой почве, чтобы исследовать то, что может быть обнаружено под поверхностью. Человеческие следы были найдены в разных слоях отложений под поверхностью места раскопок.

Радиоуглеродное датирование использовалось для изучения старых семян травы (Ruppia cirrhosa), которые были найдены выше и ниже этих отпечатков.

Обнаружение древних следов в том, что сейчас известно как Trackway Site, дополняет находки, найденные поблизости в 2016 году. Участки расположены в пределах полумили друг от друга в том, что было бы большим водно-болотным угодьем, которое ученые теперь называют дельтой Старого русла реки.

12 300-летний очаг под открытым небом, или костровая яма, был обнаружен в Вишбоуне вместе с сожженными костями птиц, древесным углем и другими артефактами, такими как каменные орудия.

Были также обнаружены доказательства самого старого в мире известного употребления табака человеком.

«Основываясь на раскопках нескольких отпечатков, археологи нашли доказательства взрослых с детьми в возрасте от 5 до 12 лет, которые оставляли голые следы», — сказал Дарон Дьюк, один из исследователей. «Люди, кажется, ходили по мелководью, песок быстро заполнял следы позади них — так же, как вы можете испытать на пляже — но под песком был слой грязи, который сохранил печать нетронутой после заполнения».

Дюк добавил, что, хотя этот район в настоящее время является частью активного испытания оружия и тренировочного военного полигона США, он во многом служит «заповедником» для этих археологических памятников.