Моржиха Фрейя топит лодки и покоряет сердца норвежцев

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26 июля 2022, 14:03

Фото: Соцсети

Очаровательное, но невольно разрушительное 600-килограммовое морское млекопитающее, названное в честь скандинавской богини любви и красоты, поселилось во фьорде Осло. В течение недели молодая самка моржа по прозвищу Фрейя очаровывала норвежцев, греясь на солнце фьорда Осло, производя фурор в СМИ и подтапливая несколько лодок, которые она облюбовала для отдыха, пишет «Тhe guardian».

Она уже была замечена в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции и теперь решила провести часть лета в Норвегии.

Присутствие млекопитающего, которое обычно живет в более северных широтах Арктики, вызвало любопытство среди местных жителей и попало в заголовки газет.

Фрейя была заснята гоняющейся за уткой и атакующей лебедя, но чаще всего, дремлющей на лодках, изо всех сил пытающихся выдержать ее массу. Морж может спать до 20 часов в сутки.

«Жаль материальный ущерб, но так оно и есть, когда у вас есть дикие животные», — сказал телекомпании TV2 Рольф Харальд Дженсен, чиновник по рыболовству, стоя рядом с незадачливой надувной лодкой, прогибающейся под весом животного.

После рассмотрения вопроса о переезде или даже усыплении Фрейи, если она будет представлять опасность для общественности, норвежские власти решили оставить ее в покое.

«Она чувствует себя хорошо, кормится, отдыхает и, кажется, находится в хорошем состоянии», — заявило в понедельник Управление рыболовства Норвегии.

«Морж обычно не представляет опасности для человека, если вы держитесь на безопасном расстоянии. Но если его покой нарушается людьми, и он не получает отдых, в котором нуждается, животное может чувствовать угрозу и атаковать».

Морж является охраняемым видом, который питается в основном беспозвоночными, такими как моллюски, креветки, крабы и мелкая рыба.