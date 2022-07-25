Аисты отказались от миграции, чтобы круглогодично жить на свалке в Испании

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25 июля 2022, 15:05

Фото: www.stockvault.net

На обширной свалке недалеко от Мадрида сотни белых аистов уклоняясь от проезжающих мусоровозов, ищут объедки пищи среди гор разноцветных мешков для мусора. Потепление климата и обилие пищи, позволяет птицам пересмотреть свои миграционные планы, сообщает «phys.org».

Длинноногие птицы традиционно прилетали со всей Европы на африканские пастбища на зимовку и возвращались весной. Но обильная пища, найденная на свалках в сочетании с более жаркой погодой, заставляет растущее число аистов пропустить это трудное путешествие и остаться в Испании на зиму.

Полигон получает от 200 до 300 тонн пищевых отходов в день, и аисты сразу же направляются в зоны, «где есть свежий мусор», добавил работник свалки.

Сценарий повторяется по всей Испании, и многие аисты предпочитают гнездиться рядом со свалками, где они теперь живут круглый год.

В Алькала-де-Энарес, родине автора «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса недалеко от Мадрида, белые аисты стали символом города, потому что их стало так много.

«Куда бы вы ни посмотрели, там есть аисты», - сказал Альмудена Сориано, ветеринар города.

Гнезда аистов венчают колокольни Алькалы, и стук, который они издают своими длинными клювами, можно услышать по всему городу.

В 1970 году город насчитывал всего десять гнезд аистов. Перепись, проведенная в 2021 году, обнаружила 109 гнезд — более чем десятикратное увеличение — в которых обитало до 300 аистов.

По оценкам Сориано, «около 70 процентов аистов больше не мигрируют» в Африку, в основном из-за легкодоступной пищи, которую они могут найти в Испании на свалках.

Это позволяет им избежать опасного пересечения Гибралтарского пролива, отделяющего Испанию от Марокко, который составляет всего 14 километров, но часто подвержен влиянию сильных ветров.

«Многие умирают по дороге. Взрослые аисты, которые уже совершили поездку, не хотят повторять опыт», — сказал Сориано.

«И поскольку они переезжают, чтобы найти еду, открытая свалка для них — это шведский стол, который вы можете съесть. Больше нет необходимости уезжать».

Перепись 2020 года SEO Birdlife обнаружила 36 217 белых аистов в Испании.

Раньше Испания была просто остановкой для ежегодной миграции птиц в Африку, но теперь значительное количество белых аистов проводит зиму в стране, по данным НПО.

«Многие умирают по дороге. Взрослые аисты, которые уже совершили поездку, не хотят повторять опыт», — сказал Сориано.

«И поскольку они переезжают, чтобы найти еду, открытая свалка для них — это шведский стол, который вы можете съесть. Больше нет необходимости уезжать».

Перепись 2020 года SEO Birdlife обнаружила 36 217 белых аистов в Испании.

Раньше Испания была просто остановкой для ежегодной миграции птиц в Африку, но теперь значительное количество белых аистов проводит зиму в стране.

Муниципалитет Пинто рассматривает возможность покрытия своей свалки, чтобы предотвратить проглатывание аистами пластика и других потенциально вредных предметов. Если это произойдет, аисты могут уйти.

Алькала закрыла свою свалку в прошлом году, но создала гигантские станции кормления, чтобы аисты имели достаточно еды и оставались в городе.

Схема, по-видимому, работает, поскольку популяция аистов в городе остается стабильной.