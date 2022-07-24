29 стран признают нетрадиционные браки, какими вырастут дети, которых воспитывали гомосексуалисты?

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24 июля 2022, 16:45 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: www.stockvault.net

В списке стран, на территории которых разрешены однополые браки – все нынешние противники России, можно сказать, что в значительной мере Москва сейчас воюет за институт традиционной семьи и нормальные гендерные отношения. Исследования показали, что создание так называемых однополых «семей» даёт негативные результаты. Дети, воспитанные в них - развращены и проявляют склонность к суициду. Они практически не способны к созданию нормальных гендерных отношений и в конце концов такая практика приведёт к демографическому кризису. Развращённость Запада противоестественна, не надо быть пророком, чтобы предсказать его крах.

Государственная политика стран коллективного Запада такова, что сейчас идёт жёсткая, силовая корректировка общественного мнения в сторону пропаганды гомосексуализма. Результат не заставил себя долго ждать. Исследования общественного мнения по проекту «Евробарометр» («Eurobarometer») показывают уровень одобрения однополых браков в западной Европе: в Нидерландах — 82%, Швеции — 71%, Дании — 69%, Бельгии — 62%, Люксембурге — 58%, Испании — 56%, Германии — 52%, Чехии — 52%, Австрии — 49%, Франции — 48%, Великобритании — 46% и Финляндии — 45%. За океаном исследования показали, что в США до 70% населения одобряют гомосексуальные отношения и брачные союзы, а в Канаде – 72%. В мире 29 стран признают однополые браки и ещё 16 поддерживают гомосексуальные отношения, оформляя их как гражданские союзы.

Показателен ход развития гомосексуальных отношений в ведущих странах Запада. Надлом произошёл в начале этого века. Возьмём Британию. Ещё во времена Маргарет Тэтчер в туманном Альбионе работал закон (принятый в 1988 году), предписывающий запрет на распространение материалов, книг, изданий, пропагандирующих гомосексуальность, а также был введён очень строгий запрет на пропаганду гомосексуализма в процессе обучения в школах. Но, уже в 2013 году Британия фактически признала законным заключение однополых браков.

В 1960-е годы в США, во всех штатах действовала уголовная ответственность за гомосексуализм. А в двадцати из них достаточно было доноса, чтобы усадить лицо подозреваемое в гомосексуализме за решётку. В Пенсильвании и Калифорнии гомосексуалистов отправляли на пожизненное пребывание в психиатрической клинике. Но, уже в 2005 году в той же Пенсильвании суд разрешил гомосексуалистам мужского пола, «ощущающим себя женщинами», ходить в женской одежде и пользоваться общественной женской уборной и душем. В 2013 году данный штат узаконил однополые браки, а в Калифорнии это произошло несколько раньше – в 2008 году.

Америка, можно сказать, в гомосексуальности – впереди планеты всей. Минобороны США признало однополые отношения законными в 2013 году. Сейчас таких пар в американских вооружённых силах насчитывается около 17 тыс. Сейчас в США и Европе к «освящению» однополых брачных союзов подключилась и церковь. Германия здесь в «авангарде». Так, в Баварии брак могут заключать между собой священники – гомосексуалисты и проживать, как «семейная пара» в пасторском доме. В Греции архиепископ константинопольского патриархата крестил приёмных детей гомосексуальной «пары». Согласитесь, сие деяние заслуживает анафемы. Получается, что за моральную чистоту воюет только Русская Православная церковь, прочие (на примере Греции) погружаются в содомский смрад.

Но, оказывается, что Запад в своем разврате не собирается останавливаться на достигнутом. Один голландский парламентарий (Борис Оттокар Дитрих) заявил о дальнейшем «совершенствовании» морального падения Европы, как о логичном продолжении разгула гомосексуализма. Кстати, есть уже реальные попытки на Западе сделать законной педофилию.

Буквально недавно министр здравоохранения США – трансгендер Рейчел Левин, выступая в телеэфире предложило медикаментозным способом блокировать половое развитие у детей, чтобы дать им возможность выбрать пол, когда они будут к этому готовы. Сказано было следующее: «Нам нужно расширить возможности по применению в отношении детей блокаторов полового созревания и делать им операции согласно утверждённому полу». Со страхом представляю себе, как это будет выглядеть в реальности. Получается, что Америка, возможно, уже в скором времени будет создавать небывалых бесполых монстров неких биосубъектов, которых можно будет трансформировать во всё что угодно.

Однополые браки — это существенный шаг Запада к самоликвидации, но неприятнее всего то, что он тянет за собой, в яму всех, кто поддаётся его тлетворному влиянию. История помнит, как цивилизации прошлого исчезали вслед за моральным падением составляющих их обществ. В настоящее время Россия вынуждена противостоять западному напору, направленному на разрушение наших устоев и традиций. Отказ от ценностей приведёт к деградации и исчезновению нашей страны, поэтому борьба за сохранение своей идентичности так важна.

Выступая за предоставления детям права получить возможность выбора пола это существо, условно называемое Рейчел Левин готовит, уничтожение человечества как такового. Та же цель преследуется установлением института однополых браков. В тех же США на этот счёт неоднократно проводились различные исследования, показавшие всю пагубность легализации однополых браков. В частности, в Техасском университете группа учёных-социологов вела наблюдение за тремя тысячами взрослых людей, чьё детство прошло в однополых семьях. Примерно 24% из них проявили склонность к суициду. Примерно половина из них вообще не помышляет о создании семьи. Такое же количество считает нормой половую распущенность. О вероятности завести детей большинство из них даже не помышляет.

В короткой перспективе эти так называемые «семьи» могут адоптировать детей, использовать суррогатных матерей или искусственное зачатие. Но, в средней и дальнейшей перспективах данные инструменты перестанут работать, поскольку дети, воспитанные в гомосексуальных отношениях либо обладают извращённой логикой, либо психически надломлены, многие из них склонны к суицидальному настроению, они не проявляют желания к созданию семей и к произведению потомства. Через несколько поколений однополые браки приведут к устойчивой демографической деградации. При чём переломить ситуацию уже не удастся, поскольку сложатся обстоятельства, препятствующие возвращению к созданию людьми нормальной семьи, основанной на гендерных отношениях.