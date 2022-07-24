Объем отходов в РФ за 2021 год достиг 53 млрд тонн

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24 июля 2022, 14:05

Фото: Соцсети

По данным озвученным главой Росприроднадзора Светланой Радионовой в ходе конференции по экологической безопасности, в 2021 году накопленный объем отходов в России достиг цифры в 53 млрд тонн.

По итогам года было накоплено более 43 млрд тонн вскрышных пород, свыше 6 млрд тонн отходов от добычи металлических руд, почти 8 млн тонн составили отходы животноводства, остальные – буровые шламы и золошлаки, сказала глава ведомства.

«Восемь тысяч пирамид Хеопса можно построить из отходов, накопленных в России. Смотрите, у нас получается практически восьмое чудо света, в кавычках, конечно. Объем отходов не уменьшается», – подчеркнула она.

Проблема заключается в том, что у нас много предприятий, где оборудование работает еще с советских времен, и не обновлялось.