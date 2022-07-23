НАСА: Три небольших астероида пройдут недалеко от Земли

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23 июля 2022, 16:33

Фото: nasa.gov

На этой неделе специалисты НАСА будут наблюдать сразу за несколькими космическими телами, которые пройдут недалеко от Земли.

Первое сближение относительно небольшого астероида произойдет 23 июля на расстоянии 2 300 000 км от Земли. Астероид 2022 ОG размером 25 метров (примерно с самолет) серьезного беспокойства у астрономов не вызывает.

Дело в том, что любой объект размером более 150 метров, который может приблизиться к Земле на этом расстоянии, называется потенциально опасным объектом.

Еще два астероида под именами 2022 NV1 и 2017 RX2 пройдут недалеко от Земли 24 июля. Их приблизительный размер около 49 метров, это у NV1, он пролетит на расстоянии 4 960 000 км и 16-метровый 2017 RX2 в самой ближней точки от Земли пролетит на дистанции 6,580,000 км.