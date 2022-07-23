ВМО: Пострадавшая от изменения климата Латинская Америка должна готовиться к худшему

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23 июля 2022, 12:38

Фото: Соцсети

В своем докладе о состоянии климата для Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC) за 2021 год Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что наводнения, тепловые волны и самая длинная засуха за последние 1000 лет являются последствиями изменения климата, которые будут только ухудшаться, сообщает «phys.org».

Ледники в тропических Андах потеряли более 30 процентов своей площади менее чем за 50 лет, увеличивая риск нехватки воды во многих регионах.

Уровень моря продолжает расти более быстрыми темпами, чем во всем мире, и так называемая мегазасуха в Центральном Чили — 13 лет подряд — является самой продолжительной по крайней мере за 1000 лет.

Между тем, темпы обезлесения «были самыми высокими с 2009 года, что является ударом как по окружающей среде, так и по смягчению последствий изменения климата», говорится в докладе.

Бразильская обезлесение Амазонки удвоилось по сравнению со средним показателем 2009-2018 годов, при этом в 2021 году было потеряно на 22 процента больше лесных площадей, чем в предыдущем году.

Амазонка обеспечивает функции производства кислорода и улавливания углерода, которые имеют решающее значение не только для региона, но и для всего мира.

В докладе также задокументировано третье по величине число — 21 — названных штормов за всю историю сезона атлантических ураганов 2021 года и экстремальные осадки, которые вызвали сотни смертельных случаев и разрушили или повредили десятки тысяч домов.

В регионе LAC была зарегистрирована средняя скорость повышения температуры примерно на 0,2 градуса Цельсия за десятилетие в период с 1991 по 2021 год, говорится в докладе, что вдвое превышает показатель 1961-1990 годов.

Регион остро нуждается в системах раннего предупреждения, чтобы помочь ему адаптироваться к экстремальным климатическим явлениям, заявила ВМО.